中天報導韓國瑜罰60萬 法官判NCC錯罰敗訴

國家通訊傳播委員會（NCC）。 圖／聯合報系資料照片

NCC認定中天新聞利用兒童連結立法院長韓國瑜，妨害兒童身心健康，裁罰60萬元。中天抗罰一審敗訴，二審發回，台北高等行政法院更一審認定，原處分適用衛廣法有誤應撤銷，今判決中天勝訴。可上訴。

2019年4月2日中天播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」，經民眾檢舉新聞利用兒童突顯特定人物違反衛星廣播電視法，NCC據以裁罰中天60萬元。

中天提告抗罰，主張NCC並未傳訊女童或家人，查明女童是否願意被拍攝、女童是否感到不適、有無大人操縱，即自行認定影響女童的身心健康，處分有違誤。

一審時，法官以NCC作成原處分前的相關程序符合規定，判中天敗訴，案經上訴，最高行政法院認為，NCC應依職權調查新聞如何妨害收視兒童或少年身心健康，廢棄原判決並發回更審。

北高行更一審指出，原處分既是以中天違反衛廣法禁止義務而予以裁罰，則應遵守法定原則，不過，NCC於審酌中天是否違反衛廣法處罰要件時，不是適用收視兒童或少年角度，原處分有適用法規不當。

判決說，NCC認定中天新聞播放由成年人拍攝兒童支持特定政治人物影片，且全程未打馬賽克及變聲處理，不過，原處分理由是針對「被拍攝兒童之身心健康受損」，適用衛廣法應有違誤，所以撤銷原處分。