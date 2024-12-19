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鄭文燦案律師團質疑監聽譯文「無證據力」 待合議庭評議

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今開準備程序庭，鄭否認收賄，以20點5699字說明文進行無罪答辯，檢辯均備妥簡報應戰，將待30日開庭再戰，由於律師團質疑檢方起訴的監聽譯文「無證據力」，法官諭知待合議庭評議決定。

鄭文燦等貪汙案今天上午9點30分準時開庭，法官進行鄭文燦的人別訊問後，預告檢辯均使用簡報說明，諭知合議庭先前評議「檢辯依刑訴法規定，就起訴範圍、答辯方向、事實及證據的重要爭點等方向陳述，若有關證據證明力部分，則待合議庭審理時陳述表示意見」。

公訴陳述起訴要旨，法官問「收賄500萬」部分有何意見，鄭立刻回「有，有意見！」拿起麥克風進行1小時「否認犯罪」20點論述，表示深感委屈，相信釐清事實定能還他清白；「我心中有很多感慨」他談起8年任期像拼命三郎投入市政，被收押後，每每想起對太太、孩子非常虧欠，從未能好好陪他們吃飯聊天時，語氣一度哽咽，表示自己不可能被區區金錢收買。

法官也特別針對白手套廖俊松送錢到官邸的前因後果詳查，鄭表示，廖之前請託協助自辦市地重劃的案子，在2017年8月2日已定調採區段徵收，9月14日晚間廖以台塑代表身分要到官邸泡茶，他跑完餐會行程已逾9點，和廖未多聊，聽廖吹噓後，以上廁所為由送客，由於當晚僅他們2人在會客室，翌日上午發現黑色提袋時，認定是廖的，未打開查看，但有猜是什麼，多次通知廖來領回未果，又忙於行程，直到2018年5月21日和廖力廷取得聯繫後，親自送還，他也沒收過廖的600萬政治獻金。

由於開庭逾時，檢辯雙方同意30日再繼續，鄭的律師鍾維翰點明，檢方簡報內容與起訴書天差地遠，希望檢方對都市計畫的理解程序、正確流程為何，認為未盡說明、舉證責任，明確指出內容以便辯護人攻擊防禦；律師何祖舜則根據起訴書所載犯罪事實，分析整理出11點主觀臆測、4點書類前後矛盾及4項都市計畫程序錯誤，影響辯方準備內容。

律師陳永來質疑，白手套廖俊松當年因涉嫌詐欺案件而遭監聽，與鄭文燦貪汙為不同2案，若要使用相同譯文，依據《通訊保障及監察法》規定，需在發現後7日內補行陳報法院，要求法院查明有無證據能力。何祖舜補充，起訴鄭的證據中，使用大量廖家人的通監譯文，且核對相關被告筆錄的陳述是根據提示，希望確認是否符合通保法。鄭也補充說明通保法立法緣由，並請檢方依照《通保法》18之1條規定，執行通訊監察，取得其他案件內容者，不得作為證據。

法官最後諭知，關於本件起訴主張通訊監察部分有無證據力，以及辯護人的聲請調查證據有無調查必要，由合議庭評議決定；請檢辯雙方下次期日針對起訴範圍、主張及答辯方向進行陳述。

海基會前董事長鄭文燦（圖）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。今早四度開準備程序庭傳喚出庭，律師團質疑監聽譯文不具證據力，檢辯尚未正式交鋒已有濃濃煙硝味。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦（圖）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。今早四度開準備程序庭傳喚出庭，律師團質疑監聽譯文不具證據力，檢辯尚未正式交鋒已有濃濃煙硝味。記者許正宏／攝影

律師 收賄 鄭文燦

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