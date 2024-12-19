中天以小韓粉做新聞遭罰案 更一審判決撤銷裁罰

NCC認定中天新聞台涉利用兒童連結韓國瑜畫面，妨害兒童身心健康，開罰新台幣60萬元。中天不服興訟，一審敗訴遭二審廢棄發回，更一審今天撤銷裁罰，即判決中天勝訴，可上訴。

台北高等行政法院更一審判決指出，依據最高行政法院發回意旨，更一審合議庭應依職權調查此新聞如何妨害「收視兒童或少年」身心健康，進而判斷國家通訊傳播委員會（NCC）開罰是否合法。

更一審認定，NCC於審酌中天是否違反衛廣法第27條第3項第2款的構成要件時，均以「被拍攝兒童法益受侵害的角度」來看，而非以「收視兒童或少年的角度」予以適用，可見原開罰處分，明顯為適用法規不當，因此撤銷原處分，全案可上訴。

全案緣於NCC於民國108年7月間表示，針對中天新聞台在108年4月2日播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」新聞，經民眾反映利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議處罰新台幣60萬元。

NCC官員解釋，中天新聞台在「中天晨報」以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片作為素材報導新聞，10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵；此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為，兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物連結，且影像及聲音沒有適當處理，未來可能對兒童造成影響。

中天不服遭罰，提起行政訴訟，主張NCC並未傳訊女童或其家人，查明女童是否願意被拍攝、女童在影片的呈現是否感到不適、有無大人操縱等，因此NCC自行認定影響女童身心健康有違誤。

一審台北高等行政法院於109年間以NCC作成原處分前的相關程序符合規定，認事用法並無違誤，判中天敗訴。

案經上訴，二審最高行政法院於112年1月間廢棄原判決，發回台北高等行政法院更一審審理。