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鄭文燦涉賄出庭訴委屈 藍批詭辯「綠2026選情低迷」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今日首度出庭。藍營議員說，鄭文燦拖延近8個月才歸還賄款，且現金重達5.53公斤，實在難以解釋毫不知情；而原本的「燦系」成員紛紛切割，轉投其他政治派系，不僅重創鄭文燦個人聲譽，也將重創桃園綠營2026年選情。

鄭文燦涉貪遭訴，桃園地院今開準備程序庭，庭訊近3小時，鄭否認犯罪並針對檢方錯誤指控釐清；鄭步出法庭時，遇媒體關心「市長怎麼瘦了？」鄭苦笑回應，「都在為案情忙碌，可見我有多委屈」。

國民黨桃園市議員黃敬平說，鄭文燦意圖採「哀兵」姿態，看似有備而來，且必經與其豪華律師團沙盤推演。不過，鄭文燦所述皆為利己片面之辭；而轉汙點證人的被告證詞則不利鄭，尤其官邸內放的500萬元賄款，表示鄭確實知情，不論鄭如何解釋都難脫各說各話，且就算廖家父子沒到官邸取回，難道鄭文燦就不能派幕僚主動將500萬元賄款歸還對方或直接交給政風、檢調等單位直接檢舉？因此鄭即便喊冤，但從桃園基層民眾的反應即可得知，反而呈現「狗咬狗一嘴毛」，民眾只會認為鄭在「詭辯」。

黃敬平表示，鄭文燦的人設如今已崩毀，這是目前在桃園基層對鄭涉貪的普遍觀感。春江水暖鴨先知，檯面上的桃園地方綠營民代政治敏銳度絕對更高，早就在鄭出事近半年內跳槽的跳槽、切割的切割，鄭當出親手種下的大樹也已隨著樹倒猢猻散，就連過去鄭在市府積極拉拔栽培的子弟兵現在也都避談，取而代之的是正國會儼然桃園第一大派系，政治現實可見一斑，鄭也難再支手撐起桃園大局，相對映照出綠營內部對2026選情「拔不出劍」的低迷焦慮。

國民黨桃園市議員凌濤表示，鄭文燦答辯稱不知廖留500萬現款，卻拖了近8個月，才由鄭文燦親自送至廖力廷住處，若鄭前市長毫無收賄意圖，為何未立即將錢送回以避嫌？以檢方資料顯示，不僅現款重達5.53公斤、且收還由袋子轉為盒子，豈會不知所裝何物？此外，鄭文燦第一次應訊前，還將自己答辯方向傳給施姓秘書，意圖串證，顯然是意圖脫罪，今日鄭的無罪答辯完全無法取信於大眾，他應靜下心來徹底檢討，不要再想自己的政治未來。

凌濤強調，鄭文燦的政治能量從原燦系民代動向可窺一二，不僅中執委選舉跑票，燦系民代也各自跳船至湧言會、正國會等其他系統，通通在自保，以求鄭文燦不會影響她們各自的政治生命；現在跑行程遇到地方耆老，甚至有長輩感嘆的吐出「鄭文燦還敢住在桃園嗎？」代表鄭文燦不分藍綠，真的傷害及辜負了大家對桃園從縣升格為直轄市的期待。

海基會前董事長鄭文燦（中）經過3個多小時庭訊後步出法庭，面對媒體記者提問不發一語。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦（中）經過3個多小時庭訊後步出法庭，面對媒體記者提問不發一語。記者許正宏／攝影

議員 鄭文燦

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