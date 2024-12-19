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法官詢問500萬手提袋「沒打開看？」 鄭文燦：有猜想是什麼

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地院今開準備程序，鄭文燦出庭否認犯罪，表示深感委屈，與廖俊松並無合意，希望法院還他清白；法官針對500萬手提袋來龍去脈詳細詢問「沒打開看？」，鄭說「心裡有猜想是什麼」但不想與廖有瓜葛，以免生「事尾」。

法官提示起訴書指「2017年9月14日晚間是否和廖俊松、廖力廷父子見面？」鄭文燦表示，當晚廖俊松提早到坐在會客室沙發區等，他結束行程回官邸，室內僅有廖父不見其子，不曉得廖力廷有到官邸，當檢方提示廖力廷拍的2張官邸照片，比對是在官邸一樓右側餐廳酒櫃處、會客室對面。但他說，當晚與廖簡短會晤過程中，並無第三人在場，廖吹噓他代表台塑，有事可以找他，沒談到土地開發問題。

鄭說，翌日上午他檢視會客室是否打掃乾淨，才在隱密角落發現黑色手提袋，由於前一晚只有廖來訪，研判就是廖遺失的，沒打開先放櫃子裡，隔幾天廖到市府時，當面問他是不是掉袋子快領回，廖只回「好、好、好」卻沒來；為何不通知政風單位或郵寄返還？鄭解釋，廖自稱代表台塑，擔心影響企業形象，他想要求證，況且當時正尋求連任，怕外界炒作，決定親自還他，聯絡未果，才轉而連繫他兒子。

法官疑「沒打開看？不擔心水果禮盒腐爛？」鄭說，「坦白說我心裡有猜想是什麼」可判斷不是水果，由於廖說話顛三倒四，打聽得知廖不代表台塑，根本就是吹噓，所以不想有所牽扯，那袋子一定得還，後來忙於市政，直到幕僚提醒可找廖的兒子廖力廷，輾轉取得聯絡，告知「你爸有東西留在官邸」要當面交還，2018年5月21日晚間趁著台北行程順便將袋子送還給廖力廷，起訴書有誤，當時不是去拿政治獻金600萬元，而是去送還廖俊松掉的黑色手提袋。

鄭說，當晚雖有隨扈和秘書陪同，他獨自提袋上樓交還，跟廖力廷交代「這你爸爸的，你跟你爸確認一下」，廖表示會轉達，後來再遇廖俊松父子都沒提袋子，認為應該沒事。起訴指控，當晚北上拿取政治獻金，鄭強調「我是去還袋子，不是去收600萬！」

他也提檢方矛盾處，若早知廖俊松遭監聽且有譯文，其子廖力廷一定也被聽，怎還用自己的手機聯絡，親自去泉州街住處找他，完全不符趨吉避凶之理；至於起訴書指2018年8月13日深夜，將500萬賄款及600萬政治獻金還給廖力廷，鄭表示當晚他在龜山的活動結束時將近11點，不知廖力廷有到場也沒見到，為什麼要給廖力廷1100萬？

鄭文燦被控收賄涉貪案今開準備程序庭，鄭出庭否認犯罪，表示深感委屈，對於法官詢問會客室出現不明袋子「沒打開看？」，他說「心裡有猜想是什麼」但不想與廖有瓜葛，以免生「事尾」。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦被控收賄涉貪案今開準備程序庭，鄭出庭否認犯罪，表示深感委屈，對於法官詢問會客室出現不明袋子「沒打開看？」，他說「心裡有猜想是什麼」但不想與廖有瓜葛，以免生「事尾」。記者陳恩惠／攝影

官邸 廖俊松 政治獻金

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