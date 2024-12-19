雲林首件國民法官審判殺人案 縱火燒死3家人杜男被判無期徒刑

雲林縣斗南鎮杜姓男子去年8月與家人口角，在住處潑灑酒精膏縱火洩憤，導致杜父、杜父同居人劉女的21歲女兒、4歲兒子葬身火海，全案被依殺人罪等8罪起訴，雲林國民法官專庭審理，今下午宣判杜男無期徒刑且褫奪公權終身，這也是在今年死刑釋憲後，雲林首件由國民法官審判的殺人案。

去年8月15日34歲杜男因金錢與父親同居人劉婦發生口角，一氣之下潑灑酒精膏縱火，造成其父親、劉婦兒女及兒子共3人死亡，今天下午雲林地方法院國民法官專庭，由資深法官王子榮擔任審判長、法官黃震岳、詹皇輝為陪席法官，6名國民法官全部出席，依殺害直系血親尊親屬罪，宣判杜男無刑徒刑、褫奪公權終身。

針對該案沒有判處死刑，審判長王子榮表示，大法官在今年9月釋憲對於死刑審判要求，必須是最嚴重罪才能考慮；而該案杜男在縱火後並沒有把門關上，檢察官在舉證上不足以讓國民法官認定杜男是直接故意造成，僅有間接故意，就無法在刑度的選項判處死刑。

王子榮表示，國民法官法庭考量杜男的犯後態度不佳，而被害人家屬的悲痛，也必須做出回應。所以在現有狀況下，判處無期徒刑及褫奪公權終身。

王子榮指出，此案是今年9月憲法法庭做出113年憲判字第8號判決後，雲林首件經由國民法官程序宣判的殺人案，此案國民法官在審理期間更是高度參與，可說是成功的國民法庭審理案例。