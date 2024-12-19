砂石車輪胎脫落砸死人 司機認罪賠償780萬元獲判緩刑

曾姓男子駕駛砂石車駛出中山高五堵交流道時，左後輪脫落並彈跳進入路旁通運公司停車場，砸中正在除草的阮姓男子致死。曾男認罪，並賠償被害人家屬780萬元。法官審理後，依傷害致死罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

檢方起訴指出，曾男受雇一家電氣工程公司，業者承包台電工程。曾男今年3月4日近午駕駛半聯結的砂石車，從新北市萬里區工地，載運廢土到設在七堵地區的暫置場。

曾男開車從中山高下五堵交流道，行經實踐路253巷口時，砂石車左後第二組輪胎軸承斷裂脫落，輪胎彈跳進入路旁的通運公司停車場。

在通運公司擔任設備課長的40多歲阮男被輪胎砸中，受傷倒地。同公司林姓同事發現後報案，阮被送往汐止國泰醫院急救，仍告不治。

阮男的同事一開始不知道是砂石車輪胎脫落肇禍，又見阮男身上有黑色條狀傷痕，加上附近有電纜脫落，以為阮遭電擊，但醫師檢傷，發現阮男身體遭重擊，而非電擊。

警方調閱通運公司監視器畫面，有拍到砂石車急駛通過通運公司後，一個輪胎彈跳進入停車場，阮男被輪胎砸中後倒地不起。警方當晚查出曾男肇事，通知到案說明。曾供稱開車途中不知輪胎脫落，開到修車場才發現。

警方依過失致死罪嫌將曾男移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依道路交通事故現場圖、調查報告表，以及監視器錄影畫面、相關照片、被告供述和證人證述，以及法醫研究所解剖報告書等事證，認定曾男犯行，依過失致死罪嫌起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，曾男擔任貨車駕駛，本應注意保養車輛並保持車輛行駛安全，卻疏於注意及保養，導致發生事故，造成阮男死亡，及被害人家屬遭逢喪失至親之痛，應予責難。