等太久怒踹電梯…社區求償14萬元他怨太多 法官判全賠

李姓男子凌晨回社區大樓住家時，因等電梯時間過久發脾氣，先用腳踢，再用手扳造成電梯毀損。管委會求償修理費14萬7千多元，李男質疑門板部分零件受損，為何要整組換？法官認為報價有依據，李男也未舉證那些費用不合理，判決全額賠償。可上訴。

基隆地方法院刑事庭判決指出，李男去年8月30日凌晨1時許，在基隆市新豐街居住的海洋世界社區1樓，不耐等候電梯過久，憤而用腳踢電梯門，造成電梯外門板凹陷變形，並以手扳動電梯門板，使門板機件受損而不堪使用。

社區管委會提告，基隆地檢署偵查後，依毀損罪嫌起訴李男。法官審理後認定犯行，依毀損他人物品罪判李男拘役25日，可易科罰金2萬5000元。管委會提起刑事附帶民事訴訟，向李男求償委由機電公司派員修復電梯費用14萬7315元。

李男答辯，他對基隆地院刑事判決沒有意見，所以沒有提起上訴。民事部分認為管委會請求金額過高，因為當時電梯門板仍可以開關，並沒有凹陷，只是部分零件受損，為何要整組換？是否還有老舊的問題。

民事庭法官審理後指出，電梯門遭受外力撞擊受損時，由外部觀看雖不嚴重，但仍有可能造成內部許多零件損壞。依管委會提出的估價單，維修項目都有與爭電梯受損位置相互對應。

法官檢視案發當天照片，以及機電公司提出的說明書、維修照片，確認案發當天，維修人員初步檢測電梯1樓門吊箱及門板嚴重變形，當下先停機，並以當下看到的損壞部分先行報價。同年9月4日進場更換，將電梯扭曲變形的門吊箱及門板拆除後，檢查車廂又發現電梯車廂門及門機構也變形，才有第2次的報價。

法官指出，李男又未能舉證證明何項修繕項目，並非因這起件事所導致，或該修理金額有何不當或異常超高情形，管委會請求賠償維修費用14萬7315元，依法有據，判李男如數賠償。