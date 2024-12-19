士林女警撞人還拿「診斷書」反制過失傷害判4月 高院駁上訴

台北市警士林分局警備隊女警柳皓心2年前駕車執勤時，碰撞王姓女機車騎士成傷，以6600元和解後酸言酸語，還拿不明診斷書提告騎士過失傷害，士林地方法院依誣告罪判柳女4月徒刑。柳女不服而上訴，台灣高等法院仍認定她有誣告犯意與犯行，今駁回。

柳皓心2022年3月23日下午6點駕巡邏車載送張姓小隊長，行經士林區中山北路五段時，未讓行進中的車輛先行，左切碰撞王姓女騎士，導致王女倒地，手、膝、小腿受傷。

雙方隔日雖以6600元和解，但柳女不甘願，還對王女酸言酸語。

柳皓心4月2日晚上9點多至新光醫院急診外科就診，主訴為「前頸部輕微擦挫傷。右手痛、疑似扭傷、左肘痛、疑似扭傷。前胸痛、疑似扭傷」但車禍當天她並沒有受傷。同年5月6日柳女拿診斷書，主張因與騎女士碰撞成傷，告對方過失傷害。

士林地院認柳女事故後無意和解，還提告反制，導致被害人面臨刑責的風險，依誣告罪判她4月徒刑。

高院合議庭審理後，依柳皓心供述、證人證述及卷內相關事證，認柳皓心並未因車禍受有傷害，竟拿診斷證明書對王女提起過失傷害告訴，還堅持否認誣告，上訴無理，今駁回。