諷行政法院是「敗訴法院」是老一輩思想 最高行提醒不能光看數字

過去行政法院常被「老一輩」的法律人形容是「敗訴法院」，但近幾年來狀況已改變，我國原告勝訴率約20%，相較德國17%、日本12%來說並不算低，最高行政法院發言人張國勳表示，勝訴率僅是一個數字，最重要的還是端看個別案件，假設一個國家民眾行政訴訟勝訴率高達50%，豈不代表行政機關經常做出謬誤決策？

行政訴訟為「民告官」，最高行政法院今與媒體座談，張國勳表示，上訴自為改判2023年占廢棄判決的比率為19.11%，但2024年1月至11月的數字就提升為41.7%，提升上訴自判率，能更有力解決紛爭，同時也想辦法讓調辦事法官手上的重案不要因「調任期滿」又得換人，避免案件無限輪迴。

另外，訴訟新制2023年8月15日施行，最高行政法院將開庭常態化，準備過1次調查程序、17次準備程序與10次言詞辯論，開庭次數為歷年之最，也比其他終審法院來得多。