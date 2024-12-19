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諷行政法院是「敗訴法院」是老一輩思想 最高行提醒不能光看數字

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

過去行政法院常被「老一輩」的法律人形容是「敗訴法院」，但近幾年來狀況已改變，我國原告勝訴率約20%，相較德國17%、日本12%來說並不算低，最高行政法院發言人張國勳表示，勝訴率僅是一個數字，最重要的還是端看個別案件，假設一個國家民眾行政訴訟勝訴率高達50%，豈不代表行政機關經常做出謬誤決策？

行政訴訟為「民告官」，最高行政法院今與媒體座談，張國勳表示，上訴自為改判2023年占廢棄判決的比率為19.11%，但2024年1月至11月的數字就提升為41.7%，提升上訴自判率，能更有力解決紛爭，同時也想辦法讓調辦事法官手上的重案不要因「調任期滿」又得換人，避免案件無限輪迴。

另外，訴訟新制2023年8月15日施行，最高行政法院將開庭常態化，準備過1次調查程序、17次準備程序與10次言詞辯論，開庭次數為歷年之最，也比其他終審法院來得多。

新制上路後，移付調解的案件共有11件，目前已有5件調解成立，其他案件仍在努力中。其中，「蘇花改」禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」羅邵華、台灣交通安全協會理事林志學認為舊蘇花蜿蜒曲折，常因天災中斷，更有「死亡公路」別稱，限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路總局第四區養護工程處撤銷相關交通標誌。本案今年在調解委員、東吳大學特聘教授程明修協助下，2人撤告。

最高行政法院發言人張國勳表示，勝訴率僅是一個數字，最重要的還是端看個別案件，假設一個國家民眾行政訴訟勝訴率高達50%，豈不代表行政機關經常做出謬誤決策？記者王宏舜／攝影
最高行政法院發言人張國勳表示，勝訴率僅是一個數字，最重要的還是端看個別案件，假設一個國家民眾行政訴訟勝訴率高達50%，豈不代表行政機關經常做出謬誤決策？記者王宏舜／攝影

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