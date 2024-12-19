花一百萬施打幹細胞 調查官介紹朋友施打…醫師法起訴

調查局研究委員會研究委員許張傳，2022年間涉違法介紹女性友人抽血回輸、施打幹細胞用以回春重獲健康，北部機動站接獲檢舉，自清移送法辦。台北地檢署今偵結，認為某基因科技公司高光弘、調查局許張傳等人共犯醫師法起訴3人，另3人獲緩起訴。

檢方追查，被告高光弘等人未經許可，且無醫師資格，安排施打者在住家空間替2名告訴人抽血培養幹細胞、回輸施打幹細胞，一次收費約一百萬元，涉犯醫師法。

檢方指出，許張傳透過黃男介紹認識高光弘，自己施打了幹細胞後，再引介給女性友人施打幹細胞，女性友人報好康再介紹閨蜜施打幹細胞，但女子認為花費約一百萬施打，卻不見效果檢舉此案。檢方認為，高光弘、許張傳、黃登成涉共犯醫師起訴，另施打幹細胞的王姓博士、護理人員等3人則緩起訴處分。