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新北烏來代表會主席「選前」教唆對空鳴3槍 判2年7月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市烏來區代表會主席王國權被控在2022年「九合一」選舉期間，因配票問題教唆謝姓男子對空鳴槍，王、謝2人起訴；台北地院審理，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判王、謝各有期徒刑2年7月，各併科罰金3萬元。可上訴。

王國權是烏來區原住民區民代表第2選區候選人，2022年10月29日晚上10點，王前往簡姓民眾經營的炸雞店尋求支持，簡家人表示只能將家族的2張選票用以支持王。

檢察官起訴認為，王國權因此心生不滿，第2天凌晨指示謝姓男子攜帶非制式手槍到炸雞店的門口，連續對空鳴槍3次，偵辦後依槍砲罪起訴王、謝；檢方還認為，王的行為妨害選舉公正，對王提起當選無效之訴。

當選無效案部分，一審駁回聲請，檢方提上訴，台灣高等法院認為，王國權請求配票時，選民當場並無反應，王開槍原因是對「配票不如預期」只推測之詞，且炸雞店在烏來區原住民第1選區而非第2選區，駁回當選無效之訴。

新北市烏來區代表會主席王國權。圖／翻攝選舉公報
新北市烏來區代表會主席王國權。圖／翻攝選舉公報

槍枝 烏來 當選無效

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