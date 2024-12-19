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胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」
海基會前董事長鄭文燦涉貪遭訴，桃園地院今開準備程序庭，庭訊近3小時，鄭否認犯罪並針對檢方錯誤指控釐清；鄭步出法庭時，遇媒體關心「市長怎麼瘦了？」鄭苦笑回應，「都在為案情忙碌，可見我有多委屈」
鄭文燦涉貪羈押看守所47天，今年8月28日清晨5點以2800萬元交保重獲自由，步出地院時，身形明顯縮小，可見穿著的西裝外套過大、不合身，目測至少掉了20公斤；獲釋神隱112天，今天首度現身公開場合，瘦成型男樣貌，比多年前拍GQ雜誌的造型更型男，令人驚呼。
庭訊後，與律師交談後步出法庭時，遇熟識的媒體詢問「市長怎麼瘦了？」鄭停下腳步苦笑著說，「是啊，都在為案情忙碌，可見我有多委屈」，在步出法院大門之際，媒體紛紛詢問「市長是覺得被白手套陷害嗎？」「市長是不是覺自己很委屈？」「市長大家都很關心你，要不要講幾句話？」鄭面無表情未再發言、快步離去。
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