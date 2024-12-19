五億生案今辯結 夏男：我被判有罪、剝奪繼承權才是正義嗎

台中市賴姓高中生墜樓案，夏男被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，二審今開庭，夏男仍強調無罪，主張此案因賴生死亡的結果，讓他有繼承權，衍生外界陰謀論，「難道有繼承權就要判有罪，才是正義嗎」，夏男律師主張，此案檢方以推論、臆測方式，認定是假結婚，一審量刑也過重，請求改判，二審諭知明年1月底宣判。

夏姓男子今答辯時主張，他不否認認識賴生僅4個月，沒有見過幾次面，不過結婚的當下，「沒有想得那麼多」，也沒有想過感情要去向外界解釋，也沒想到賴生會死亡，衍生外界陰謀論，做的時候沒想到後果，「不知道會一發不可收拾」。

夏男說，不知道外界對同性婚姻要有牽手、親密舉動等規定，目前法院審理的相關事證都是客觀的，但要往極端解讀的話，「想得這麼的邪惡，我也沒有辦法」，但賴生在辦理結婚的當下，都是自己拿出身分證與照片，賴生可能基於各種理由跟他結婚，感情基礎要如何量化，要跟誰確認，感覺很無奈，因為賴生已死亡，只能承受這些。

夏男說，此案他沒有犯罪想法、作法，難道有繼承權就應該判有罪，才是正義，不過他被剝奪繼承權後，由賴家人繼承財產，難道就是正義嗎？是否是正義由誰界定？迄今仍認定自己無罪。

夏男律師也說，結婚當下有無真意，需用客觀事證資料佐證，不論同性、異性戀，都應受到保障，夏沒有相關圖謀財產的動作，結婚前是隨機找證人，夏在偵審期間，都配合檢警調查，此案都是以臆測、推論的方式，認定夏有罪，請求法院撤銷改判，另外一審量刑也過重，請求從輕量刑。

公訴檢察官則說，結婚登記是基於真誠意願，當下願意住在一起，有感情交流、一起生活，法律才會賦予二人身分、財產、繼承上的關係，若只是單純想要住在一起，只需有同居事實即可，夏雖辯稱不是假結婚，但夏認識賴生4個月間，沒有與賴生單獨外出，沒有親密交往，互動的事實，夏男所辯與經驗法則相違背，請求駁回上訴。

此案今天辯論終結，合議庭諭知此案在明年1月23日上午10時宣判。