三立董座姊弟反目 她怒告背信不起訴登報批司法雙標…士檢說話了

三立電視公司前董座林崑海前年過世，妻子張秀及小舅張榮華爆財務糾紛，張秀提告親弟背信罪不起訴，今再登報聲明批檢未實質調查就不起訴，「如此雙標的司法」，對此士林地檢署回應，處分理由已詳載處分書，檢察官「詳盡」調查後認犯嫌不足不起訴，若有新事證仍將依法處理。

張秀聲明表示，三立電視董座張榮華利用擔任董事兼總經理機會，在幾乎無擔保情況下將三立公司22.7億元資金貸給自己的蘇麗公司，違反公司法，士林地檢署檢察官竟認不構成背信罪而不起訴，「令人匪夷所思」。

張榮華稱以其及配偶的兩棟房產設定抵押權5億元給三立公司，也提供榮盛公司股票設質給三立公司，經查相關建物已有銀行去額貸款第一順位抵押設定，第二順位抵押權形同虛設，且榮盛公司股票也未辦理任何設定質權手續，根本無擔保效力。

張榮華在擔任三立公司董事兼總經理時貸款12.7億元，前董事長林崑海過世後接任董座，又貸10億元，當時林崑海罹患癌症，憑什麼會同意貸款？法律有規定只要是董事長決定的違法貸款就不會觸犯背信罪嗎？

張秀指出，她和丈夫林崑海、弟弟張榮華是三立電視公司創辦人及董事，林2022年2月15日過世，她同年6月發現三立公司財報有異，要求查閱貸款及擔保品等資料遭拒，三立公司同年8月再貸10億元給張榮華私人公司，她提起交付簿冊之訴勝訴後，竟遭踢出董事會，2023年6月提告張榮華背信罪，士檢未調查她請求調查之事項，日前就不起訴處分，她痛批「如此雙標的司法！」

不起訴指出，張榮華否認背信，指三立公司借貸蘇麗公司皆經董事會決議通過，他也以自身及配偶房產設定抵押作為擔保，蘇麗公司按時給付三立公司借款利息，如今已全部清償完畢。

檢方調查，三立公司貸款事宜透過董事會議事錄等足堪認定，相關貸款確實有張榮華以台北市中山區、士林區建物設定第二順位抵押權，及兩間公司股權、股票設定質權擔保。

三立前董座林崑海2020年就決議增借貸給蘇麗公司，張榮華被選任董事長後，2022年三立公司董事會及股東會決議貸款，難認有違背任務情事；且三立貸款給蘇麗後，蘇麗均按時給付利息，足堪認定此次借貸在商業決定、資金運用決策中，並未受任何損害。

檢察官認為，相關借貸中，難認張榮華有違背任務之情，也無事證足證張榮華有背信犯意，偵結因罪嫌不足不起訴處分。