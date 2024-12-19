快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

三立董座姊弟反目 她怒告背信不起訴登報批司法雙標…士檢說話了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

三立電視公司前董座林崑海前年過世，妻子張秀及小舅張榮華爆財務糾紛，張秀提告親弟背信罪不起訴，今再登報聲明批檢未實質調查就不起訴，「如此雙標的司法」，對此士林地檢署回應，處分理由已詳載處分書，檢察官「詳盡」調查後認犯嫌不足不起訴，若有新事證仍將依法處理。

張秀聲明表示，三立電視董座張榮華利用擔任董事兼總經理機會，在幾乎無擔保情況下將三立公司22.7億元資金貸給自己的蘇麗公司，違反公司法，士林地檢署檢察官竟認不構成背信罪而不起訴，「令人匪夷所思」。

張榮華稱以其及配偶的兩棟房產設定抵押權5億元給三立公司，也提供榮盛公司股票設質給三立公司，經查相關建物已有銀行去額貸款第一順位抵押設定，第二順位抵押權形同虛設，且榮盛公司股票也未辦理任何設定質權手續，根本無擔保效力。

張榮華在擔任三立公司董事兼總經理時貸款12.7億元，前董事長林崑海過世後接任董座，又貸10億元，當時林崑海罹患癌症，憑什麼會同意貸款？法律有規定只要是董事長決定的違法貸款就不會觸犯背信罪嗎？

張秀指出，她和丈夫林崑海、弟弟張榮華是三立電視公司創辦人及董事，林2022年2月15日過世，她同年6月發現三立公司財報有異，要求查閱貸款及擔保品等資料遭拒，三立公司同年8月再貸10億元給張榮華私人公司，她提起交付簿冊之訴勝訴後，竟遭踢出董事會，2023年6月提告張榮華背信罪，士檢未調查她請求調查之事項，日前就不起訴處分，她痛批「如此雙標的司法！」

不起訴指出，張榮華否認背信，指三立公司借貸蘇麗公司皆經董事會決議通過，他也以自身及配偶房產設定抵押作為擔保，蘇麗公司按時給付三立公司借款利息，如今已全部清償完畢。

檢方調查，三立公司貸款事宜透過董事會議事錄等足堪認定，相關貸款確實有張榮華以台北市中山區、士林區建物設定第二順位抵押權，及兩間公司股權、股票設定質權擔保。

三立前董座林崑海2020年就決議增借貸給蘇麗公司，張榮華被選任董事長後，2022年三立公司董事會及股東會決議貸款，難認有違背任務情事；且三立貸款給蘇麗後，蘇麗均按時給付利息，足堪認定此次借貸在商業決定、資金運用決策中，並未受任何損害。

檢察官認為，相關借貸中，難認張榮華有違背任務之情，也無事證足證張榮華有背信犯意，偵結因罪嫌不足不起訴處分。

張秀聲明表示，三立電視董座張榮華利用擔任董事兼總經理機會，在幾乎無擔保情況下將三立公司22.7億元資金貸給自己的蘇麗公司，違反公司法，士林地檢署檢察官竟認不構成背信罪而不起訴，「令人匪夷所思」。記者李隆揆／翻攝
張秀聲明表示，三立電視董座張榮華利用擔任董事兼總經理機會，在幾乎無擔保情況下將三立公司22.7億元資金貸給自己的蘇麗公司，違反公司法，士林地檢署檢察官竟認不構成背信罪而不起訴，「令人匪夷所思」。記者李隆揆／翻攝

公司法 林崑海

延伸閱讀

親姊弟鬩牆！三立「海董」遺孀告親弟張榮華不起訴　怒登廣告控訴司法雙標

前新北市議員遭控竊占國土 士檢履勘丈量結果出爐

內湖母女遭詐千萬…受理警竟回「怎麼還沒死？」 士檢說話了

士檢辦黃牛 扣周杰倫演唱會票囑託主辦單位釋出

相關新聞

性侵殺害師鐸獎女教師「死裡逃生」 檢察總長：分案提非常上訴

憲法法庭「憲判第8號」為死刑執行設下嚴峻門檻，檢察總長邢泰釗今證實，37名死囚有30人的評議簿找不到，將從寬為有利認定，...

掐死馬國女大生判無期但最高院同情「自首沒減刑」撤銷 他今開庭談愛意

土木工程師陳柏諺前年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥...

國安出包！警官洩密賴清德行程遭收押 保六總隊：停職配合調查

從保六總隊借調國安局特勤中心的曹姓警務員，因涉洩漏總統不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等資訊給民間友...

三立董座姊弟反目 她怒告背信不起訴登報批司法雙標…士檢說話了

三立電視公司前董座林崑海前年過世，妻子張秀及小舅張榮華爆財務糾紛，張秀提告親弟背信罪不起訴，今再登報聲明批檢未實質調查就...

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，檢方起訴指鄭文燦得知前台塑高層廖俊松被監聽後改變立場，支持工五案全區...

高雄男借錢要不回 謗女網友「以性交易抵債」判拘役

傅姓男子借錢給女網友沒要回，竟在網路稱女網友「願以性交易抵償債務」。女網友提告他誹謗，高雄地方法院依散布文字誹謗罪，判他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。