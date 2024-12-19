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高雄男借錢要不回 謗女網友「以性交易抵債」判拘役

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

傅姓男子借錢給女網友沒要回，竟在網路稱女網友「願以性交易抵償債務」。女網友提告他誹謗，高雄地方法院依散布文字誹謗罪，判他拘役10天，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，傅姓男子認識女網友後，去年借女網友1萬元，後來要債不成，去年6月24日，他便在網路推特社群軟體，公開指這名女網友「她用炮抵什麼的」，並稱女網友「曾表示願以性交易抵償債務」。女網友發現，認為遭貶損名譽及社會評價，控告傅男誹謗。

傅男在警詢及法院審時，認為他自己個人頁面留言及張貼照片，不能引做證據使用，否認誹謗，並稱女網友欠錢不還又封鎖他，且避不見面，為了要催女網友還錢才會張貼文字和照片，他沒有要誹謗女網友的意思。

法官認為，傅男無法具體說出女網友在何時、何地以何種方式，向他表明「願以性交易抵債」的事情，卻在不特定人均可瀏覽的推特社群平台，不實指摘女網友，顯然欠缺尊重他人人格法益的觀念，判決誹謗有罪。

高雄男在網路社群，留言誹謗女網友「以性交易抵償債務」，法官判有罪。圖／本報資料照片
高雄男在網路社群，留言誹謗女網友「以性交易抵償債務」，法官判有罪。圖／本報資料照片

借錢 性交易 社群

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