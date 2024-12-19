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掐死馬國女大生判無期但最高院同情「自首沒減刑」撤銷 他今開庭談愛意

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

土木工程師陳柏諺前年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄。一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑，但最高法院卻認為陳有「自首」為何被認為無悔過之意？撤銷、發回，台灣高等法院更一審今行準備程序，陳在庭上「訴衷情」，表達對死者的愛意，數度說「懊悔充滿」。

檢察官針對量刑上訴，陳柏諺則反對。陳說接著向法官說他真的很懊悔，知道錯了，請法官考量他是一時衝動，「我還是愛他的」。陳表示因為想讓蔡女快樂、讓她做喜歡的事情，他覺得她直播壓力很大，因此才會轉錢給她，兩人也有在規劃未來。

陳稱當他發現蔡女死掉時，他也傻住、很後悔，一心想死，事發8百天，他都希望用自己的力量彌補她，希望她在另一個世界能過得好。陳的父親目前只能拿出250萬元賠償，他也希望在監牢中以微薄勞作金賠償，盼出獄後再想辦法。陳說「對蔡女，多了一份責任在身上」，自己也在反省，希望變得更成熟。

本案緣於陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

一審認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳、檢方均提上訴，高院前審開庭時，陳又一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。高院認為陳殺意甚堅，鑑定報告也指出他覺得家庭是苛責、缺乏溫暖的，對於婚姻的預期不會太正向，並曾在伴侶關係上有過不愉快，他雖有自首，但考量案情並無須減刑，且犯後態度極度不佳，仍維持無期徒刑，但最高法院「同情」陳既然自首卻被下級審認為無悔過之意，撤銷、發回高院。

男子陳柏諺（中）因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。圖／聯合報系資料照片
男子陳柏諺（中）因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。圖／聯合報系資料照片

最高法院 殺人 無期徒刑 自首 馬來西亞

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