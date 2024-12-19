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公車急煞孕婦噴飛6公尺流產…業者僅賠6千元 議員怒批「一條命」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

一名40多歲楊姓婦人，懷孕2個月，今7月搭公車時行經內湖，司機急煞，人往前摔出6公尺，導致流產，裁決所鑑定乘客未緊握扶手，駕駛無責任，業者僅理賠6千元；市議員李明賢今公布影像，楊婦當時手握車上一處擋板，且司機開門載耳機，卻無肇責，怒批業者「一條命只值6千元？」對此，北市交通局指出，此案已進入司法程序調查。

根據交通裁決所台北市車輛行車事故鑑定書鑑定意見指出，公車屬於「剎車減速」「正常行車操作」；乘客「未緊握扶手或欄杆」為肇事因素，駕駛無肇事因素。李明賢上午在記者會中指出，他介入調查後，發現疑點重重，當事人並非「沒握扶手」

另外，公運處除幫業者堅稱當事人沒有緊握扶手外，還在議員索資時語帶警告，指稱影片不得公開，否則會有法律責任，李明賢在記者會上愈講愈氣，當場怒摔鑑定書，批評公運處幫業者撐腰。

李明賢說，鑑定報告指稱公車是屬於剎車減速、正常行車，鑑定報告車速是20公里；而調閱影像發現，車行速度達26公里，甚至從車速紀錄表，當時也可能達到30公里以上，裁決所為何僅採納司機的片面之詞。

另外，影像中，司機行車過程甚至還戴耳機，當時在聽音樂，或是通話分神，因所未注意前車而緊急剎車，公運處不須懲處或再行調查？李明賢也將種種疑點，寫成檢舉函，送交市府政風處，調查公運處是否包庇業者，公運處長、裁決所長是否涉及瀆職。

北市交通局副局長常華珍指出，此案已進入司法程序，北檢日前要求提供相關影像，公運處會配合調查，盡量協助當事人。另外，司機開車戴耳機，也會把影像提供給檢方參考。至於僅賠償6千元？常華珍說，因鑑定報告判斷司機無責，由公車業者自己提出賠償金。楊婦的先生則說，公車業者是依照汽機車強制險賠償當事人，只有6千元。

楊姓婦人說，自己年紀大，為了懷孕前年10月陸續準備，花費接近百萬元，好不容易有小孩，才剛聽到心跳不到一周就摔倒，之後產檢就沒心跳了，跌倒是事實，但她當時有緊握扶手，影片中也可看到。

光華巴士副理吳治忠表示，案發後有給送慰問金1.2萬元，但事故鑑定出爐公車無責，當事人提賠償金102萬，沒有達成共識，當事人提出民事求償，才走司法程序。至於司機開車戴耳機，並未違反交通處罰條例，但公司認為會依影響行車安全，會懲處駕駛，可能會記大過。

吳治忠指出，公車在路常遇到路況，希望乘客緊握扶手，此案發生時，有其他乘客站立，駕駛不可能隨時提醒乘客，但車內有提醒標語，宣導提醒乘客。

北市公車因急煞，導致孕婦噴飛6公尺流產，議員李明賢開記者會公布影像。記者楊正海／攝影
北市公車因急煞，導致孕婦噴飛6公尺流產，議員李明賢開記者會公布影像。記者楊正海／攝影

公車 司法 孕婦 李明賢

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