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國安出包！警官洩密賴清德行程遭收押 保六總隊：停職配合調查

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

從保六總隊借調國安局特勤中心的曹姓警務員，因涉洩漏總統不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等資訊給民間友人，9日被依洩密、違反國家機密保護法移送法辦並聲押獲准，保六總隊今天開記者會證實，指出已對曹員祭出停職處分，配合檢方後續調查。

據悉，曹員是警大正期83期，2017年畢業後被分發到保六總隊第一警官大隊，今年賴清德總統520上任，被借調至國安局特勤中心。

保六總隊指出，曹員因涉洩密案，本月8日遭特勤中心解編，歸建保六總隊，案經法院認為曹員涉嫌重大且有串證之虞，同月9日裁定羈押禁見，絕對配合特勤中心及檢調單位偵辦。

保六總隊說，曹員工作表現正常，過去沒有違法違紀情況，8日被通知涉案遭逮捕，9日遭羈押後，立即依警察人員人事條例第29條第1項第6款規定予以停職處分，並秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則，徹查到底、絕不寬縱，以維警譽。

據了解，曹員遭羈押一事，當時保六總隊全隊上下僅有總隊長、副總隊長知悉；羈押後數日有消息傳出「保六總隊有人洩密被收押」，保六總隊下封口令不准張揚，直到今日本報報導才證實，由第一警官大隊大隊長連慶宗出來開記者會說明。

賴清德總統。記者胡經周／攝影
賴清德總統。記者胡經周／攝影
保六總隊第一警官大隊大隊長連慶宗，今天出來開記者會說明。記者翁至成／翻攝
保六總隊第一警官大隊大隊長連慶宗，今天出來開記者會說明。記者翁至成／翻攝

國安局 警察 賴清德

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