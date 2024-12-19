台中1歲男童慘遭輾死 媽媽自責「沒看好小孩」過失致死判刑

台中高姓女子傍晚帶1歲多兒子出門散步，和路邊遇到開車的林姓友人閒聊時未注意孩子，結果林男ㄧ起步撞到、輾過男童釀重傷，急救12天仍不治，高悲痛自責說「沒看好小孩」；法院考量她自首依過失致死判6月，緩刑2年，可上訴；另林男已死亡不受理。

檢警調查，林男2023年12月29日傍晚5點多開車經台中市和平區，因巧遇高女帶1歲多男童在外面散步，高也靠近站在駕駛座旁和車內的林閒聊，卻疏於未注意沒有牽好或抱著男童，任由對方自行在路旁嬉戲。

林男聊天完後要離開，也沒注意四周有無行人就直接踩油門，因當時男童自車後跑到車前，林一起步就輾到男童重傷，緊急送醫搶救仍因多重器官衰竭、肺挫傷，及氣胸、肝臟撕裂傷等，搶救12天仍於31日不治。

檢方訊時，高女坦承沒有牽好或抱住男童，並稱我覺得自己沒有看好他。林男則說，他起步沒多久就發現男童在車下方，因為男童太小當時又天黑沒看到，可能是起步後碰到輪胎，捲進去車子底盤就停下來，也認為自己有點錯。

檢方認為高女、林男均疏失均和男童死亡間有因果關係，偵結依過失致死罪嫌起訴2人；林男因今年10月已死亡，該部分不受理。

台中地院審酌，高女事後到派出所報案自首，依法予以減刑。考量她身為母親卻疏縱男童在路旁嬉戲、奔跑，導致遭林姓友人車子輾死，釀家屬受難以彌補傷痛，犯罪所生實害重大。

中院考量，高女犯後坦承，已和家屬和解，態度良好，審酌一切情狀後依過失致死罪判她6月，得易科罰金，緩刑2年。