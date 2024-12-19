得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，檢方起訴指鄭文燦得知前台塑高層廖俊松被監聽後改變立場，支持工五案全區區段徵收，並趕緊將5百萬賄款及6百萬政治獻金退回。鄭文燦今開庭否認，表示若他確知監聽且看過譯文，理應會知道同案廖力廷也是被監聽對象，「我還會親自直接與他聯絡見面嗎？」

檢方先前起訴，鄭文燦2017年10月19日至2018年3月16日間，得知廖俊松遭監聽，為免收賄犯行曝光，於2018年3月間專案報告會議不僅未邀廖參加，也對東側9.12公頃農業區土地變更開發案轉變支持態度，趁廖力廷受指示到市府討論政治獻金透露廖俊松遭監聽，並於同年5月21日深夜11點到廖力廷北市泉州街住處拿取政治獻金600萬元，還罵廖俊松大嘴巴，到處亂講話遭監聽，至於違反政治獻金法部分另函送監察院辦理。

今鄭文燦赴桃園地院首度開庭，指起訴書稱他經由某公務體系人員告知得知廖俊松遭監聽，才有後續改變立場支持全區區段徵收及事後退款「不是事實」。他從來不知廖俊松是否被監聽，更沒看過譯文，檢方在案件中無任何舉證；2018年3月16日桃園市政府會議決定工五擴大案採全區區段徵收，是基於前一年8月2日營建署會議建議。

鄭文燦表示，據都發局同仁證詞，這是都發局在該次會議提出的工五擴大規劃方案，不是市長直接交辦。都發局認為，因華亞重劃會到當時都無法取得9.12公頃全部地主的同意，也沒有提出自辦申請案，而工五擴大案要進入都市計畫書的擬定，都發局認為，營建署既然已建議採區段徵收為開發方式，基於兩區地主權益一致性立場，應採全區區段徵收較公平。

鄭文燦指出，他是在2018年5月21日晚間至廖力廷泉州街住處，歸還先前廖俊松在官邸留置的500萬現金袋，原因是廖俊松一直沒有來向他取回，他才轉而找其子廖力廷聯絡完成退還。起訴書指他是得知廖俊松被監聽才改變立場退款，但若他確知監聽一事且看過譯文，理應會知道同案廖力廷也是被監聽對象，「我還會親自直接與廖力廷聯絡見面嗎？」

鄭文燦說，起訴書引述廖力廷說法，說他知道廖俊松被監聽再收受600萬政治獻金，喊冤自己並無收受600萬政治獻金。起訴書說他是在2018年8月13日與廖力廷深夜偶然碰面後，就帶對方回市長官邸，將放在官邸的500萬、600萬現金共1100萬返還廖力廷，這些都不符合社會常理。