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鄭文燦涉貪出庭為己爭取無罪答辯…法界人士這樣看

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄5百萬元，今年8月27日遭桃園地檢署依貪汙治罪條例等罪起訴並求刑12年，桃園地院今召開準備程序庭，首度傳喚鄭文燦出庭，鄭以20點說明自己「否認犯罪」理由，爭取無罪空間，對此，法界看法歧異。

律師呂俊杰認為，在廖俊松父子、媳婦及侯水文等多數行賄被告認罪下，對鄭文燦相當不利，行收賄案件關鍵在於對價關係、認罪者是否交代清楚，而於準備程序中，被告通常概括認罪，但法官並不會細問，只會問起訴事實，若鄭文燦不認罪，接著將會請被告進行交互詰問。

呂俊杰指出，行收賄為對向犯，貪汙治罪條例減刑要件須在偵查中自白，但鄭文燦並無認罪，因此目前高機率只能拚無罪，若現在認罪只能拚刑法59條減刑，有機會從最低10年刑期減為最低5年刑期。

呂分析，鄭的律師團要好好考慮是否認罪，目前高機率一審先拚無罪，過不了就上訴二審再認罪，力拚減刑，但這樣做可能讓檢方認為犯後態度不佳，要求法官不給予減刑。鄭的律師團可能依其他行賄者之前的偵查筆錄評估勝率，但若內容無可挑剔，加上監聽譯文等間接佐證穩固，就要考慮是否在一審時就認罪，減刑後還有機會假釋。

因此鄭文燦官司策略重點在於「行賄者的筆錄」扎不扎實，間接佐證很重要，會讓行賄者的證詞更加鞏固；另外這筆錢為違背或是不違背職務收受賄賂罪，可能成為未來一個爭點，對價關係如果都被建立的情況下，對應到的行為是否違背還有得討論。

律師馬在勤直言，鄭文燦的案子「沒有無罪空間」，因為「送錢的人都承認了」，從偵查開始，到法庭皆坦承不諱，甚至轉為汙點證人，沒有供詞反覆，在此情況下，認罪似乎是最好的做法，至少還可獲得一次減刑機會；但對「政治人物」而言，認罪很落漆（難看），影響聲譽、會讓外界看不起！為了面子，不無可能「以拖待變」，至於是否有政治上的目的，案子繼續拖下去與否，端看政黨的政治操控力在未來是否真有辦法影響司法，也不無可能。

他舉交通部前部長郭瑤琪收賄的貪汙案為例說明，2006年郭女收取南仁湖集團塞在茶葉罐裡2萬美元，證人供詞反覆，一、二審均無罪，最高法院發回更審後逆轉，更一、二審均認定收賄，2013年依貪汙罪判刑8年，褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金。郭日前主張新事證，證人李宗賢根本沒提領過美金2萬元，堅稱自己從未收賄聲請再審，今年8月遭高院駁回，郭抗告，最高法院近期駁回確定。

海基會前董事長鄭文燦（左）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。今早四度開準備程序庭傳喚出庭，這是鄭於8月28日清晨重保獲釋後，睽違112天首次公開現身。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦（左）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。今早四度開準備程序庭傳喚出庭，這是鄭於8月28日清晨重保獲釋後，睽違112天首次公開現身。記者許正宏／攝影

律師 收賄 貪汙 鄭文燦

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