五億生案今勘驗監視器…賴生乘機車握把手沒抱夏男

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，二審今開庭，台中僅15度低溫，但夏仍穿著與歷次開庭相同短袖polo衫出庭。二審今勘驗案發前，夏男與賴生前往夏住處大樓的內外監視器畫面，合議庭發現，賴生二次搭乘夏男機車時，雙手都是抓握在機車後把手，沒有環抱夏男。

台中地院今續行審理，勘驗案發北屯區大樓內、外監視器畫面，此部分勘驗是由夏男與律師在今年11月18日所聲請調查，錄影時間是去年5月4日上午8時與10時，錄影紀錄夏男騎機車載賴生至案發大樓，以及二人搭電梯出入的狀況。

合議庭指出，賴生二次搭由夏男駕駛的機車，雙手是拉在機車後座把手，沒有環抱在夏男腰腹部，此部分與相驗卷不同，也做紀錄在此次勘驗內容中。

夏姓男子在歷次開庭，都主張無罪，他抗辯，案發後賴生母親就大動作的找來民意代表，指控他「謀財害命」，若他當時拋棄繼承的話，不就坐實外界對他的這些指控，事實上，他迄今仍未對賴生繼承的遺產，做出任何的主張，如今也已過拋棄繼承的法定時限。

夏男出庭時也頻傳與場外聲援民眾爆發衝突，本月初，夏男在離開法院時，被一名黑衣男子辱罵「畜生」，男子甚至出拳打人，也被警方帶回詢問。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日判夏1年6月徒刑。

賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980