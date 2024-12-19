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高雄女魚販高利吸金數千萬捲款逃 落網身上僅1萬收押

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市路竹區女魚販楊姓婦人，假藉介紹投資漁貨買賣穩賺不賠，涉嫌以高利息引誘顧客和朋友投資，2年來至少吸金近2600萬元，2個月前捲款逃逸，受騙人至少數十人。警方拘提她到案，昨天橋頭地檢署依違反銀行法，向法院聲押獲准。

高雄市警湖內分局接獲投資人報案，得悉路竹區某黃昏市場楊姓女魚販（61歲），自2022年9月起，以投資買賣土魠魚，稱「10萬8000元每月可利息1萬元」，慫恿合作的漁民、顧客和朋友投資。但今年10月中旬，投資人卻發現楊婦涉嫌捲款逃走，去向不明。

據了解，受騙投資人報案，指楊婦自稱與漁會人員熟識，提出投資10萬元，保證每月利潤8％至11％，以高利引誘他們投資，並分別以面交投資金額、簽本票，他們受騙金額高達近2600萬元，其中有人一開始投資10萬元，後來加碼投資至500萬元。

警方得知楊婦的手法疑似「龐氏騙局」非法金融詐騙手法，報請橋頭地檢署指揮查辦，由主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮警方追查楊婦下落。警方調閱相關監錄系統畫面，追尋楊姓女魚販的去向，才發現她最近到屏東市大武路附近租屋，湖內警分局10月17日赴她租處，拘捕她到案，但她身上只剩1萬元，但她避口不談吸金金額去向，將她移送橋檢查辦。

橋檢今天表示，楊婦以介紹投資漁貨買賣穩賺不賠為由，保證每月給付與顯不相當利息或紅利，以此吸收資金達數千萬元，檢察官訊問後，認為她涉銀行法，犯嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞，昨天向橋頭地方法院聲請羈押禁見，橋院裁定她羈押，檢警仍持續清查被害人，擴大查辦全案。

楊姓女魚販（右）涉嫌假投資魚貨交易吸金數千萬，捐款逃走後遇警方拘捕。記者林保光／翻攝
楊姓女魚販（右）涉嫌假投資魚貨交易吸金數千萬，捐款逃走後遇警方拘捕。記者林保光／翻攝

利息 吸金 投資人 檢察官

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