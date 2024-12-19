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五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

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五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，夏一審被判1年6月，二審今開庭，台中僅15度低溫，但夏仍穿著與歷次開庭相同短袖polo衫，不畏低溫，但面對媒體詢問，仍不發一語。

夏姓男子在歷次開庭，都主張無罪，他抗辯，案發後賴生母親就大動作的找來民意代表，指控他「謀財害命」，若他當時拋棄繼承的話，不就坐實外界對他的這些指控，事實上，他迄今仍未對賴生繼承的遺產，做出任何的主張，如今也已過拋棄繼承的法定時限。

夏男出庭時也頻傳與場外聲援民眾爆發衝突，本月初，夏男在離開法院時，被一名黑衣男子辱罵「畜生」，男子甚至出拳打人，也被警方帶回詢問。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

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台中市賴姓高中生墜樓案，二審今開庭，被控偽造文書的夏姓男子仍穿著同款polo衫。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案，二審今開庭，被控偽造文書的夏姓男子仍穿著同款polo衫。記者陳宏睿／攝影

假結婚 偽造文書 遺產

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