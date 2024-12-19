獨／天道盟公主現身！涉虐死老翁 稱腦損87％嗆法官：判我死刑好了

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產虐死人，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再看上中風陳姓老翁，帶去將土地質押借貸後涉嫌虐死人，被依傷害致死起訴羈押中；法院今開庭，竺自稱已腦損87％，不滿被羈押當庭嗆法官「判我死刑好了！」

檢方查，竺女（52歲）2023年得知陳姓老翁有多筆土地，再度使出美人計色誘對方，若陳不順其意就會遭暴力對待，同年12月29日至今年1月8日，將陳翁囚禁大甲、沙鹿一帶旅宿長達10天，期間帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本

檢方查出，竺女1月8日和陳翁衝突，徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，9日凌晨12點多張男驚覺陳翁失去意識打119，陳送醫肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，竺女作案後自逃生梯溜掉事後才落網。

台中地院今上午開延押庭，審判長田德煙依法告知竺女相關權利義務，也詢問她是否有符合法律扶助身分，竺女說她想詢問相關的扶助，是否包括頭腦受損的部分？

竺女說，她因小腦受損達87％，常常會斷片，這是無法靠藥物治療逆轉的，她會忘記昨天、今天，甚至連年、月、日都搞不清楚；田也告知她，法院已經替她請了2位法扶律師，竺這才表示清楚。

法官繼續就是否延押訊問，竺女表示她都叫陳姓老翁「哥哥」，她沒有打罵對方，是哥哥喜歡她，連屏東的房子都要過戶給她，法官並詢問竺女是否看過起訴書，竺堅稱沒有、沒有收到，但後又改口不記得了，要回去看看。

公訴檢察官陳隆翔指出，竺女羈押原因、必要仍存在，且同案張姓被告經審結已具保停押，張也是重要證人，請求法院繼續對竺女羈押禁見。

竺女情緒激動說，她和張男才認識1、2天，當時找對方幫忙而已，連張住在哪、LINE都沒有，當時是張和陳翁同房睡，考量陳翁會尿失禁，為了清潔方便才在地上鋪沙發墊讓陳睡在地上，睡到一半陳翁呼吸困難，她還叫張趕快幫陳泡熱水澡。

田德煙告知竺女，今天是就她是否延押訊問，請她針對問題表示意見，竺回應她不是法律人，剛剛自己說什麼也忘了，並當庭說「你們押我1年了，什麼東西都沒查到」她沒有逃亡、一直被羈押她外面房產無法處理損失很多，還嗆「判我死刑算了！」

竺的法扶律師則主張，本案事證經檢警偵訊完整、證物也扣押，就竺女涉犯傷害致死僅間接證據，應解除羈押禁見。

田德煙最後諭知全案候核辦，但竺女仍不滿提高聲量說「我不服！」「你們不能一直這樣押我」、「我家裡還有小孩、外面房產都會沒了」，還對法官說「我們見面3次了，我認得你的臉型、酒窩，知道你是誰」等語，最後仍被法警上銬還押看守所。