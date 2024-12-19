台中大火6死慘案…房客不滿「養羊」被驅趕縱火判無期 女房東判7年

台中市興中街7樓住宅2022年發生大火釀6死慘劇，因鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房東罵、驅趕搬家才憤而縱火燒，且莊堆積大量雜物遭罰35次仍不理造成最終逃生、救災困難；台中地院審理2年多，今上午依殺人判鄭無期徒刑、依公共危險等判莊女7年，可上訴。

台中地院今上午9點半宣判，依殺人罪判鄭男無期徒刑，褫奪公權終身，另依刑法第189條之2阻塞集合住宅逃生通道致死罪、廢棄物清理法等，判莊女7年。

檢警調查，莊姓女房東（68歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在1至9樓梯、走廊，陽台堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

鄭男（42歲）2022年承租後欠繳租押金9000元，在房間裡頭飼養寵物羊，造成隨地便溺、濃厚羊騷味等環境問題，莊婦屢屢反應多次爭吵鄭因此懷恨在心。

同年3月6日，莊婦下最後通牒要他立刻搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口的塑膠袋，再跑去附近超商買泡麵，一回來見火勢迅速延燒樓梯間衣物、報紙，濃煙直竄，造成3樓至7樓的2名廖姓、葉姓、陳姓、許姓及張姓等，一共6人葬生火窟。

另外，邱姓、鄧姓、陳姓及余姓房客逃生時也遭嗆傷、燒燙傷，還有1名袁姓訪客打破鐵窗遮光罩逃生，卻摔下樓造成腰椎粉碎性骨折重傷。

消防火調也指出，房屋因堆積雜物，消防員無法立即上樓做人命搜索，且查雜物燃燒高溫，有毒氣蓄積裡頭，射水撲滅後雜物混積，消防動線受阻水線難延伸；台中市府也說，2019年起就對莊裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。