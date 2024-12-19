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市長任內涉收賄500萬 鄭文燦首出庭不認罪「相信法院還我清白」
海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午9點30分在桃園地院召開程序準備庭，是鄭睽違112天首度露面，也是他第一次開庭。對此鄭文燦否認犯罪，喊話法院公正審理還清白。
鄭文燦指出，桃園市政府推動的工五擴大都市計畫案，目的在於促進產業發展及創造就業，並解決該地區墳墓遷葬問題，讓該區土地能合法使用，強調此計畫具「合理性、必要性」，因此當時獲得經濟部、內政部等同意，成為工五擴大案都市計畫的主要目的。
鄭文燦說，檢方對於推動過程有誤解，雖然深感委屈，但他相信只要釐清事實，就可以知道他及桃園市政府公務人員都是依法行事，因為案件涉及都市計畫較為複雜，希望提供正確的資訊給法官，相信法院可以公正審理還他清白。
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