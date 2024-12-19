女友交往時常開口借錢 分手後他催還52萬元不成告上法院

楊男和曹女在交往時，曹女以媽媽需要錢、要繳卡費及房貸等理由，共向楊男借了52萬多元。兩人後來分手，楊男要求曹女還錢，曹女答應但食言，楊男提告追債。法官審理後，認定曹女有欠錢事實，應給付楊男52萬多元。全案可上訴。

楊男提告主張，他的與曹女是曾經交往，兩人是前男女朋友。曹女自今年1月起，多次以網路銀行帳戶無法轉帳、她的母親需錢孔急、要繳納水電瓦斯費用、要繳納信用卡費用，以及要繳房屋貸款、醫療費用等需求向他借錢。

楊男透過他的郵局、銀行帳戶，陸續匯款到曹女指定的帳戶，至今年7月10日止，合計支借52萬5871元給曹女。事後多次向曹女催促還款，她未否認欠款，卻不斷拖延還款日期。

楊男說，兩人在今年7月9日約定，曹女應於同年8月14日返還借款，如果當天仍未清償，最遲應於同年月25日全數返還。結果曹女事後沒還他一塊錢，因此提告藉以訴訟求償。

地隆地方法院開庭時，曹女在言詞辯論期日未到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。