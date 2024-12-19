影／涉收賄5百萬！鄭文燦首出庭 黑夾克戴口罩不發一語

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今早上午9點30分在桃園地院召開「程序準備庭」，這是鄭睽違112天首度露面，也是他第一次開庭。鄭文燦9點18分現身，身著黑色夾克，走入法院時面對記者提問不發一語。

桃園地檢起訴指出，鄭文燦涉嫌利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」貪汙收賄，2017年9月14日廖姓父子前往鄭文燦桃園官邸，以黑色手提包交付500萬現金給鄭文燦，在一個月後，鄭文燦發現廖俊松的手機被監察。2018年5月11日，鄭文燦擔憂自己受到波及，才將收下的500萬賄款全數退回，雖鄭否認，仍被地檢起訴。

鄭文燦的律師團，除了原先的桃園地院前法官轉職的資深律師陳永來，也換上具有檢察官背景轉職的王牌律師，分別是士林地檢署前主任檢察官何祖舜與台北地檢署前檢察官鍾維翰。 海基會前董事長鄭文燦（圖）今早出庭，睽違112天公開露面身。記者許正宏／攝影