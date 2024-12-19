鄭文燦涉貪一審開庭 換上「王牌律師」陣容曝

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內為工五土地變更開發案收賄5百萬，偵查期間，律師游琦俊將檢方羈押聲請書交給鄭的施姓秘書複印，同案依洩密罪起訴，桃園地院今首開鄭的準備程序庭，鄭換上司法官轉職的「王牌律師」全力救援，未來檢辯交鋒精彩可期。

鄭文燦的律師團，除了原先的桃園地院前法官轉職的資深律師陳永來，換上的救援投手皆是具有檢察官背景轉職的王牌大律師，分別是士林地檢署前主任檢察官何祖舜與台北地檢署前檢察官鍾維翰。

律師何祖舜是司法官36期，曾任士林地檢署重案組主任檢察官，偵辦過「金果王塑化劑案」、「復興航空空難」、「和信醫院黃姓醫生赴中毒殺劈腿小三」等，也因緝毒、肅槍、掃蕩幫派、打詐績效突出，2012年榮獲「公務人員傑出貢獻獎」，17年前曾在桃園地檢署任職，與桃園淵源頗深，近期承接藝人孫鵬和狄鶯的寶貝兒子孫安佐涉及的槍砲案。

律師鍾維翰是司法官49期，曾辦過中醫診所詐保案、台北市區監理所所長貪汙案、億麗公司財報不實案，也曾支援轟動一時的立委收賄案，2021年8月轉職前，原是北檢兼駐廉政署檢察官，曾法辦不少貪贓枉法、收賄放水的公務員，承接過宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安的案子，也是遠雄趙文嘉被判無罪的辯護律師，有人形容是目前法律界足以對抗檢方濫訴的強棒人選之一。

鄭文燦委任的王牌律師團，今天將與桃園地檢署主任檢察官呂象吾、公訴組學霸檢察官邱健盛、陳寧君組成的公訴戰隊首度對決，恐形成自己人打自己人、網內互打的局面，至於此案承辦檢察官陳嘉義每場準備程序庭皆未錯過，在旁聽席應援備戰。