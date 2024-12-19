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機車中柱勾到轎車摔傷…騎士怪他肇逃 法官見這兩點撤罰了
陳男前年開車在新北市蘆洲區巷弄間會車，被指轉彎時擦撞機車，造成外送員摔車受傷，逕自離開，被處6千罰款並吊照；他不服稱當時轉彎慢駛，事故發生時也未有任何人拍打提醒或阻擋他離開，遑論故意逃逸。法官勘驗他車上行車記錄器，確實未見明顯碰撞跡象，且機車倒在轎車後方，他也無從察覺，難以構成主觀上故意逃逸，撤銷原處分。
判決指出，賴姓外送員2021年9月29日上午11點多行經新北市蘆洲區光華路，他當時左轉，在巷弄轉彎處與陳男駕駛的轎車會車時，指陳男左後輪勾到他機車中柱後，他就摔車了，機車後照鏡還不慎刮到另一輛轎車車尾，當時陳男轎車開走，沒停下處理，由於他左腳扭傷，車也受損，因此報警處理。
警方循線找到陳姓駕駛，依法告發，案經新北市府交通事件裁決處以他觸犯「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸者」的違規行為，裁處6千元並吊銷駕照，3年不得重新考領。但陳姓駕駛不服，指他當時見到數輛機車等待會車通過，轉彎及行進時，始終小心翼翼，轉彎後也沒有車外人或聲音示意他有碰撞，察看行車錄影畫面也沒明顯搖晃。他確實不知有碰撞或致人受傷，並不是故意逃逸，他不服處分，向台北高等行政法院提出行政訴訟，要求撤銷。
法官勘驗陳姓駕駛行車記錄器影像，發現從會車開始，一直到轎車通過轉彎處，前後15秒中，只見車子緩慢轉彎，雖車上一直有小孩哭聲，但未聽見碰撞聲或車身有劇烈搖晃情形，加上轎車僅左後方車輪鋼圈上有微小擦痕，僅能猜測可能外送員所稱有左後車輪勾到中柱情形，由於非明顯碰撞，且機車又倒於轎車左後方，陳姓駕駛稱未察覺，尚非無稽，難認離開現場是故意逃逸，因此有理由撤銷原處分。此案仍可上訴。
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