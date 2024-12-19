涉貪交保神隱112天！海基會前董事長鄭文燦上午將出庭

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴鄭等11人，鄭求刑12年。桃園地院月前針對5名行賄主要被告各自釐清，今早四度開準備程序庭傳喚鄭文燦，這是鄭於8月28日清晨重保獲釋後，睽違112天首次公開現身，如何為己爭取無罪答辯備受外界關注。

桃園地院以人工抽籤方式分案，抽中法官廖奕淳擔任受命法官，合議庭耗費月餘閱卷，就貪汙行收賄的部分，自今年10月29日起，傳喚早於偵查中認罪的台塑集團前顧問廖俊松、擔任白手套轉為汙點證人的小兒子廖力廷及其領錢湊賄款的妻子黃芷蓁，三人對於送錢行賄均當庭認罪，請求能減刑或免刑。

原定10月31日傳喚台塑集團前副總兼發言人侯水文，因颱風延至11月14日，原本於偵查中矢口否認犯行，直到起訴移審法院接押庭上才翻供認罪的侯，出庭時仍坦認行賄，並表示「我很後悔，這是我一生當中唯一犯的錯」，望法官考量他年事已高，又有慢性病症纏身，盼能減刑或緩刑。

行賄者中唯一不認罪的台塑總管理處前總經理楊兆麟，法官原排定11月12及18日花2天時間釐清，卻於開庭前夕律師具狀臨時請假，18日上午坐著輪椅準時出庭，楊兆麟拒絕認罪，表示鴻展公司業務由董事長廖俊松全權處理，他只知廖送禮，按工商界致謝慣例應是送水果或酒，他直到今年在市調處才知送的是5百萬元，強調「我不會做違背法律的事」，且在餐會前根本就不認識鄭文燦。

起訴指出，台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文及顧問廖俊松等人成立鴻展公司，意圖透過林口工五華亞科技園區東側9.12公頃農地，由區段徵收改為自辦市地重劃，從中牟利逾24億元；2016年12月推由廖俊松、廖力廷父子尋求時任市長鄭文燦支持。

鄭文燦自同年12月13日起，對此土地開發案於市府多次召開會議，除親自主持也指示經濟發展局向政院爭取核定為「國家重大建設計畫」，再由都市發展局辦理個案變更，2017年6月間美光公司確定不設廠，侯、楊先後於同年8月6日、22日分別在華國及神旺飯店與鄭餐敘，請託協助這起土地變更開發案，席間表示「不會失禮」。

2017年9月7日下午，廖俊松父子出席市府「林口工五工業區擴大變更案會議」雖有公務員提醒本案能否以自辦市地重劃方式有所疑義，但鄭文燦仍按廖等人訴求，裁示「本件得以市地重劃開發」，會後雙方約定14日晚上10點在市長官邸見面。

廖俊松指示小兒子廖力廷及媳婦黃芷蓁以鴻展公司資金湊足500萬元現金，14日晚廖俊松、廖力廷父子帶著以牛皮紙袋包裝，每10萬元以九分紙鈔帶捆綁為1捆共500萬現金的黑色手提袋到官邸，在鄭的面將裝黑色手提袋放在會客室茶桌下，以口型陳述及手勢比畫「五」示意，鄭以台語回應「知、知、知」。鄭於同年10月3日簽核發文行政院要求核定為「國家重大建設計畫」，並於19日午後電告廖俊松「國發會我講好了」。

2018年3月前，鄭文燦得知廖俊松遭監聽中，3月16日主持經發局專案報告會議，就廖請託的林口工五工業區東側9.12公頃農業區土地開發方式，一改原先市地重劃方式的開發態度，決議採全區一次區段徵收。

2018年5月間，鄭進入競選市長連任階段，廖力廷11日下午到市府討論政治獻金一事，表示支持他連任，鄭首次透露廖父電話遭監聽，翌日廖俊松立刻更換門號；21日深夜鄭北上廖力廷住處拿取楊交付600萬元政治獻金，鄭再次強調「你爸嘴巴很大，已經被聽了」。8月間，土地變更案延宕，侯向廖質疑鄭「拿錢不辦事」，13日晚廖力廷追到鄭活動場合詢問，鄭因知道被監聽查辦，當天深夜在官邸將500萬元賄款及600萬元政治獻金退還。