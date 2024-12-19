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神隱112天 鄭文燦今出庭應訊

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今天第四度召開準備程序庭，將傳喚鄭文燦到庭；這是鄭文燦被起訴、二千八百萬元重保獲釋後一一二天，首度公開露面，外界關注他是否認罪，又會如何答辯。

據了解，鄭文燦在官司爆發前一個月曾更換手機、退出Line聊天群組，交保後也換掉使用多年的私人電話，在地方幾乎沒有活動，若有事物需要處理，多半透過友人代理或轉達；雖有少數親友能聯繫他，但多半避談官司等敏感話題。

民進黨桃園市議員呂林小鳳說，地方民眾對鄭文燦仍有一定支持度，鄭近期幾乎沒和外界聯絡，連結拜大哥過世也沒出席，可想而知是在專心準備官司，不難看出對此次官司的重視程度。

桃園地檢署今年八月間以貪汙等罪起訴鄭文燦等十一人後，桃園地院以人工抽籤方式分案由廖奕淳擔任受命法官，合議庭耗費月餘完成閱卷，今年十月廿九日就涉貪部分陸續傳喚認罪的台塑集團前顧問廖俊松、轉汙點證人的廖力廷父子及協助領錢湊賄款的廖力廷妻子黃芷蓁，三人對送錢行賄均當庭認罪，盼法官減刑或免刑。

合議庭上月傳喚同案被告、台塑集團前副總兼發言人侯水文，原否認犯行的侯當庭翻供坦承行賄，並稱「我很後悔，這是我一生當中唯一犯的錯」；台塑總管理處前總經理楊兆麟上月十八日出庭時否認犯罪，強調「不會做違背法律的事」，稱只知廖俊松送禮，不知送五百萬元。

廖俊松 桃園地院 鄭文燦

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