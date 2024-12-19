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維安警官涉洩漏總統行程 遭收押

聯合報／ 記者蕭白雪張宏業廖炳棋／台北報導

「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
繼戍守總統府維安的「天下第一營」憲兵二一一營四名士官兵涉嫌賣公務機密給中共遭起訴，最近又爆出賴清德總統不公開行程被特定人士掌握，包括維安資訊；檢方查出涉洩密者是一名負責總統維安的保六警官，依洩密、國家機密保護法等罪嫌聲請羈押獲准。

據了解，該起洩密案，是檢調在偵辦其他案件時，從其中一名涉案人手機中發現竟有總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。

辦案人員追查來源，發現來自總統維安團隊的萬里警衛室中某保六警官，他疑不只一次將總統行程傳民間友人，檢調調查他是否遭對岸吸收而洩漏總統機密行程。

據悉，該警官到案後辯稱只是友人詢問，否認有涉及金錢交易等不法；不過檢調認為他曾向維安團隊探詢相關訊息，且外傳的是列為機密的總統行程檔案，依洩密、違反國家機密保護法等罪嫌聲押獲准。

事件牽涉到總統安危，據傳總統府高層得知後震怒，要求務必查明是否遭對岸或有心人吸收，檢調正持續追查涉案警官與傳送對象間關係，背後是否有特殊動機。

正副總統的維安團隊，長期以來都由軍憲警三方組成，賴清德總統上任前，選擇由三線一星的警政署公關室公關科長陳金藤負責貼身維護總統安全的總統府「外衛室」主任，是台灣史上首位非軍職出身的總統府外衛主任，引起國安團隊熱議。

相關人士指出，憲兵二一一營爆士官兵遭對岸吸收，同樣負責總統維安的保六總隊警官也傳洩密，不論是否另有特殊目的，都是總統身邊的國安大漏洞。

維安 總統府 行程

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