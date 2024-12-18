區漁會明年改選 檢察長現身漁會理監事會議宣導反賄選

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆區漁會明年改漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為。因為選舉期間適逢農曆春節，提醒參選人勿假借年節犒賞等名義集體出遊、招待餐會或送禮觸法。

漁業署2023年漁業統計資料顯示，基隆市漁戶共3134戶，從事漁業人口數為4466人，大部份以近海及沿岸漁業為主。區漁會明年改選漁民代表，再由代表改選理監事，李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，與漁會人員座談，受到基隆區漁會理事長簡建輝歡迎。

李嘉明說，基隆得天獨厚，擁有天然美景及人文歷史，除了漁業外，也持續發展觀光碼頭，創造漁村再生契機。基隆區漁會掌理基隆全市的漁業指導及漁業經濟，共有10個漁事小組，是基隆市重要的漁民組織。

漁會各項職務明年改選，李嘉明期盼大家可以選出漁民心中的優秀幹部，繼續為漁村挹注心力。李檢察長同時與漁會人員一起宣示反賄選，將選票投給願意在地深耕，一起打造自己的家園，為漁民服務的候選人，讓基隆的漁業及觀光能永續發展。發現賄選行為，可打檢舉賄選專線電話0800-024099，撥通後再按4，檢舉人身分會保密。

基隆區漁會指出，今年初開辦「食魚環島列車」，將食魚教育帶入全台30個偏遠地區學校，未來舉辦類似活動，也會融入反賄選法治教育理念，讓學生從小建立正確觀念。

基隆地檢署表示，明年農漁會改選前，將以巡迴方式拜訪轄區農漁會，深植「選票公正投、幸福長久留」的理念，並積極關注選情發展及有無金錢、暴力介入等不法情事，遵循偵查不公開原則，避免引發不必要的爭議，務使本次農漁會選舉得以公平、公正、平和的進行。

基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆區漁會明年改選漁民代表、理監事，基隆地檢署檢察長李嘉明今天出席基隆區漁會理監事會議，講解餐會、現金及送禮等常見賄選行為，宣導反賄選。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 年改 漁民 賄選

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