「肉龜」賭場竄工寮 高雄警攻堅移送負責人、把風者

中央社／ 高雄18日電

許姓負責人以工寮掩人耳目在高雄楠梓區設賭場，以象棋賭具賭博金錢（俗稱肉龜）吸引賭客，17日遭警攻堅查獲數萬元賭資，許男及陳姓把風者被依賭博罪嫌移送，其餘30賭客遭依社維法裁罰。

高雄市警察局楠梓分局人員表示，警方日前接獲情資，指高楠公路附近某工寮人員出入複雜，深夜時段有流動性賭場流竄，警方成立專案小組調查，17日晚間10時18分許持搜索票攻堅，當場查獲賭資新台幣5萬2000元、抽頭金8000元及賭具象棋1付、骰子一批、計時器等證物，並逮捕47歲許男、54歲陳男及賭客等32人。

警方調查，賭場為掩人耳目，設置在高楠公路某巷內一處偏僻工寮，為躲避查緝，工寮外由工作人員把風，並設置多部監視器掌握屋外動靜；此賭場賭客最年長77歲、最年輕44歲，詢後將許男、陳男依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘30名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

高雄警方17日晚間持搜索票至楠梓區某工寮搜索，破獲以象棋賭具賭博金錢（俗稱肉龜）的賭場，逮捕負責人、把風男子及賭客等共32人法辦。圖／高雄市警察局楠梓分局提供（中央社）
高雄警方17日晚間持搜索票至楠梓區某工寮搜索，破獲以象棋賭具賭博金錢（俗稱肉龜）的賭場，逮捕負責人、把風男子及賭客等共32人法辦。圖／高雄市警察局楠梓分局提供（中央社）

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