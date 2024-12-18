台南雙警命案…台南高分院今再開準備程序庭 律師主張重做量刑鑑定

台南高分院審理男子林信吾殺害雙警命案，今天下午3點50分在刑八庭開準備程序庭。林信吾律師主張重做量刑鑑定，希望法院囑託台大醫院對林做量刑前社會調查鑑定；檢察官原不同意重做鑑定，後來主張僅就林復歸社會可能性部分委由警察大學鑑定。法官最後裁示是否重做鑑定、鑑定範圍及由那個單位鑑定由合議庭再做決定。

林信吾的律師主張，原嘉南療養院的量刑鑑定有瑕疵，報告中指出針對林信吾是否能復歸社會可能性無法判斷，需諮詢其他矯治機關才能判斷；此案一審被告被判死刑，需進行最嚴密程序審理，希望能重新對林信吾做量刑鑑定。檢察官則質疑「原量刑鑑定有什麼瑕疵？」、「為什麼又要重新做量刑鑑定」。

法官表示，參酌其他類似案件，如不做復歸社會可能性相關鑑定，很可能會被最高法指摘，她個人認為可就復歸社會可能性進行鑑定，不需要全部重新鑑定。由於檢辯雙方各持己見，法官最後表示，是否重做鑑定、鑑定範圍及由那個單位鑑定由合議庭再做決定。

台南殺警案發生於2022年8月22日上午11點，市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追緝遭竊普通重型機車時，先後在安南區北汕尾附近的第1公墓被明德外役監獄逃犯林信吾涉嫌持彈簧刀攻擊凶17刀與38刀，凃配槍還遭林嫌搶走對警車連開6槍。

發生雙警命案後，檢方請求法院判處林信吾死刑，去年11月23日由台南地方法院宣判，一審法官認為林仍有高度再犯可能性，難以期待有再社會化的可能，判處林兩個死刑，褫奪公權終身。二審今天開庭時，林信吾對檢方指控內容沒有意見，坦承犯案。