花逾千元買Netflix共享帳號「旋遭停權」 賣家退款免吃詐欺官司

中央社／ 高雄18日電

林姓女子在網路花費1094元向陳姓男子購買Netflix共享帳號，但沒多久就被停權，她自覺受騙提告詐欺；雄檢考量陳男事後退款，認定不構成詐欺而屬消費糾紛，處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，陳男為息事寧人主動願意退款新台幣1094元，檢方認為，被告在收到林女款項後馬上提供帳號密碼，且當時也可正常觀賞，只是林女應對於使用共享方案有被Netflix公司查核停權風險，不可因突然不能觀看，就推論陳男在販賣時施用詐術。

此外，陳男蝦皮帳號遭停權導致林女無法聯繫上，但經警方協助後就馬上願意和解退款，證明被告有解決債務誠意。檢方偵結後認定此案屬民事糾葛，依詐欺犯嫌不足處分不起訴。

不起訴書指出，林女今年7月28日在購物網站平台向34歲陳男以1094元購買Netflix共享帳號，並在取得帳號密碼後順利觀看；不料看不到1個月就發現帳號遭停權無法繼續使用，要聯繫陳男卻又聯繫不上，林女自覺受騙，氣得報警提告詐欺罪。

密碼 詐欺

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