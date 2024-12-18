廖先翔父涉佔國有地不起訴 涉佔4土地另案偵辦
國民黨立委廖先翔父親廖正良被控涉竊佔國有地經營停車場。士檢認為，停車場使用的13筆地號未在國有地上，罪嫌不足予以不起訴處分；另涉竊佔4筆地號土地部分，仍另案偵辦中。
本案起於，今年大選期間，媒體揭露廖先翔父親廖正良在新北市汐止區茄苳路、新台五路等地違規經營停車場，涉及違法侵佔國有地，引發爭議。
廖先翔當時透過聲明指出，停車場土地為父親向地主合法承租作為停車場經營，承租土地一旁為國有地，並未與承租土地有實體格柵區分。
財政部國有財產署北區分署認為，廖正良無合法使用權，涉嫌自民國110年3月間，以鋪設擋土石塊、瀝青路面的方式於國有地上經營停車場，因此對其提告刑法竊佔罪；此外，士林地檢署於媒體揭露後，隨即主動簽分他案偵辦。
今年1月間、4月間，士檢檢察官指揮檢察事務官會同國產署、廖正良及汐止地政事務所人員履勘茄苳路與新台五路停車場，並經複丈後，查明廖正良設置的停車場使用了13筆地號土地。
檢察官認為，廖正良使用的13筆地號土地並未在國有地上，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。此外，廖正良另涉竊佔汐止水源段4筆地號土地部分，由於仍有疑慮，仍另案偵辦中。
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