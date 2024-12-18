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針對被慈濟宮提告 中市議員邱愛珊：有所本質疑、歡迎來告
針對慈濟宮提告，市議員邱愛珊下午表示，雖然她自己在議會有言論免責權，但她所言都是有所本，也有證據，歡迎慈濟宮主委陳誌鋒等人來告，進入司法程序後，將會提供證據讓法院展開調查，以釐清事實；邱愛珊並強調，丈夫魏隆琪也會以信徒代表的身分，也對主委陳誌鋒提出侵占、背信、偽造文書的告訴。
台中市議員邱愛珊表示，針對陳誌鋒提告時稱她的質詢內容已超越議會職權，她覺得很好笑，畢竟宮廟事務本來就屬於民政業務，何況自己也是接到民眾的陳情，確實了解其間的弊端後，但做為民意代表並沒有調查權，希望藉由質詢此能夠來導正不當的行為。
邱愛珊並說，因為了解到慈濟宮的內部已經失控了，委員會無法再監督主委的作為，並從某位內部工作人員陳述很多證詞，例如一筆1.7億元的文創招標案，不僅沒有合約，也沒有人知道內容，但從宮廟的資產負債表上，帳目卻少了數千萬元，明顯違反了建醮委員會的章程，所以才會提出質疑。
邱愛珊說，「假使真的沒證據，我敢講嗎？」我一定是有所本，才會對外提出疑問，大家原本不想撕破臉，如今主委邱誌鋒率先提告，他覺得「太好了！」針對邱主委的專斷獨行、委員會的失能已到無法維護慈濟宮的利益，讓全案進入法院的公正調查程序，她的先生魏隆琪也會以信徒代表身分，同樣會對主委陳誌鋒提出侵占、背信、偽造文書的告訴。
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