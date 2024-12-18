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助詐1.8億 新北檢起訴7人空殼商號帳戶供應集團求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子呂冠緯合組7人「空殼商號帳戶」供應集團，協助設立商號及申辦商號金融帳戶，再持商號金融帳戶、存摺和大小章、網銀帳密，轉交給詐團作為收款人頭帳戶使用。新北地檢署今依刑法共同詐欺取財及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例將呂男等7名集團成員起訴，並求處重刑。

全案由黑金專組檢察官陳香君，指揮新北市刑大偵辦，查出呂男等人以此手法在短短半年間，藉由提供製造大量空殼商號帳戶，協助詐團詐騙50位民眾1億8734萬餘元，並查扣PORSCHE Taycan、BMW等名車、百達翡麗名錶及現金1670餘萬元。

檢方查出，該空殼商號帳戶供應集團先於臉書粉絲專頁投放貸款廣告，藉此招攬欲申辦貸款之不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶，吸引共39人設立馨璐實業行等39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，隨即派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，轉交詐團作為收款人頭帳戶使用。

經查，涉案詐團以「假投資」等手法，詐騙50位被害人於去年10月至今月5月間，受騙匯款至上述該商號金融帳戶，再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。

檢察官審酌呂男製造大量空殼商號帳戶助長詐團犯罪，製造金流斷點，使被害人難以追回遭騙款項及增加追查難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，因此求處呂男15年徒刑，集團重要共犯吳成康10年徒刑。

男子呂冠緯合組7人「空殼商號帳戶」供應集團，協助設立商號及申辦商號金融帳戶，轉交給詐團作為收款人頭帳戶使用，新北地檢署今將呂男等7人起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
男子呂冠緯合組7人「空殼商號帳戶」供應集團，協助設立商號及申辦商號金融帳戶，轉交給詐團作為收款人頭帳戶使用，新北地檢署今將呂男等7人起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片

存摺 詐騙

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