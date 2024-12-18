校園染黃？在世新大學徵求酒店女公關 警察想罰...法官不想

丁姓等5名男子在世新大學傳播大樓教室白板寫「初入八大」招募女學生進八大行業，警方認為藉端滋擾校園，依社會秩序維護法將5人移送法辦，裁定不罰，警方認為，校園不是八大行業徵才的地方，提起抗告，台北地院裁定駁回，不得再抗告。

台北市警文山一分局移送說，丁、高、朱、蔡、吳於2024年4月23日11時在世新大學傳播大樓C101教室白板上寫「初入八大」招募字句，留下Insta--gram軟體帳號，並拍攝影片上傳IG，又在校園內隨機招募騷擾女同學，請法院裁處。

法官調查，丁等人確實在教室白板寫上「初入八大」，並將於教室內拍攝的影片上傳IG，有人還在「舍我樓」銅像廣場前與女學生說話、有人開車載女同學離開校園，其中被移送的2人坦承為了招募學生從事酒店公關進入校園。

法官認為，丁等人進入校園、於白板寫招募字句、留IG帳號、上傳影片、在校園內與女生交談、開車載送女生，都是和平進行，無喧嘩、吵鬧、使用暴力的行為，難以認定會造成校園混亂。

法官認為，丁姓男子等人在教室白板所寫招募女學生進入八大行業的內容，本質上屬徵人廣告的一種，所謂「八大」也只是特定行業的代稱，並非必然涉及不法。

裁定指出，雖然事後有網友於DCARD網站轉發被移送人上傳的影片，並以「八大猴子入侵校園世新大學」為標題發文，不過，那只是網友的主觀評價，丁姓男子5人的行為與「藉端滋擾」的構成要件不符，裁定都不罰。

警方不服抗告說，「八大」特定行業未經許可進入校園徵才而藉端滋擾，違法情狀甚明，請求撤銷原裁定，另為適法裁定。

法官調查，丁姓男子5人的行為未見任何暴力、喧鬧而影響校園，與法條「藉端滋擾」文義難認相合；他們以影片記錄並發布於社群軟體的舉措，不過是生活紀錄的一環，難說有危害校園秩序可言。

裁定指出，警方認為「校園神聖不可侵犯」、「豈可讓八大行業肆無忌憚進入校園徵才、尋人」，不過，世新是公開校園，可以自由進出，丁姓男子等5人的行為，與各式社團在校園內徵求連署、尋求認同、傳布特定理念、招募成員的本質並沒有差異。