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南市連9年歲計賸餘 促參招商引入573億元資金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南400是重要歷史里程碑，古都蛻變成為傳統與創新並存的科技新都，市長黃偉哲就任以來，以「財政支援建設、建設培養財政」為策略，帶領市府團隊推動財政永續、促參招商、活化閒置公產、智慧友善稅務及關心市民權益方面，均獲得亮眼成績，依據TVBS最新民調結果，最近1年台南市民快樂度居六都第1。

黃偉哲強調「撙節優先，開源並濟」，市府連續9年實現歲計賸餘，並藉促參招商引入573億元資金，涵蓋商業、綠能、交通、社會住宅等領域。例如，全國首創BOT的智慧路邊停車計費系統，不僅提升市民便利性，更榮獲金擘獎殊榮。

此外，東區平實與仁德二空都更開發案吸引313億元民間投資，規畫1萬1170戶社會住宅，動工6124戶，為居住正義注入實質動能。2024年台南促參招商再獲特優評定，目前履約案件61件，金額達826億元。

市府致力於公產活化，財政稅務局推動公產資源平台媒合閒置土地，成功活化122處公有房地，節省28億元公帑，台灣首府大學退場成功活化為曾文市政願景園區，為全國首創成功範例，打造融合行政、運動、親子與藝文功能的多元空間。

在智慧城市建設上，台南積極推動電子稅單與ｅ化繳稅服務，累計完成299萬件，持續5年六都領先。針對高齡化挑戰，市府推出18項友善服務，榮獲健康城市無礙獎。此外，市府首創跨機關合作辦理身心障礙停車證與免徵稅務，惠及近7000名市民。

南科園區產值已達1兆7120億元，成為國內科技產業龍頭，吸引2205億元投資，創造超過5.1萬個就業機會。市府財稅局表示，未來將持續以數位創新與智慧服務為核心，攜手市民共創台南繁榮新局。

台南市財政稅務局首創公產資源平台媒合運用閒置公產，計媒合活化122處公有房地，節省公帑逾28億元，成果獲第7屆政府服務獎。圖／台南市財稅局提供
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台灣首府大學退場後轉型為「曾文市政願景園區」，是全國首創成功案例。圖／台南市財稅局提供
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台南市財政稅務局獲2024亞太永續博覽會台灣永續行動獎肯定。圖／台南市財稅局提供
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台南市率全國之先採促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」。圖／台南市財稅局提供
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台南 成功 黃偉哲

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