前新北市議員遭控竊占國土 士檢履勘丈量結果出爐

前新北市議員廖正良遭控竊占國土經營停車場多年，士林地檢署介入後會同地政及國有財產署人員現場履勘丈量，確定停車場位置不在國有土地上，罪嫌不足不起訴處分，另4筆土地另行簽分偵辦中。

不起訴指出，廖正良遭控明知新北市汐止區水源段某土地為財政部國有財產署北區分署管理的國有土地，仍於2021年3月起鋪設擋土石塊、瀝青路面，在國有土地上經營停車場，涉嫌竊占罪。

廖到案否認竊占犯行，檢察官指揮事務官於今年1月30日、4月16日會同國有財產署人員、廖男、新北汐止地政事務所等人員現地履勘，經丈量後確認廖男停車場坐落於汐止區水源段第1259、1260、1271、1272號地號，及汐止區崇德段第1571、1572、1572-1、1572-2、1573、1573-1、1576、1576-1、1576-2號地號土地，並未占用國有土地。