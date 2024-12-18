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6直播主遭換臉謎片提告求償 小玉等人須賠185萬

中央社／ 台北18日電

網紅小玉」朱玉宸與助理莊炘睿被控以深偽技術製作換臉謎片牟利，6名被害直播主或YOUTUBER興訟求償，台灣高等法院今天判決小玉及莊男須賠新台幣185萬元，可上訴。

刑事部分已定讞，小玉遭判刑5年有期徒刑，另1年8月徒刑得易科罰金，今年5月底已入監執行；莊炘睿構成多罪，應執行4年6月徒刑得易科罰金。

6名被害人提起民事求償，主張小玉、莊炘睿以人工智慧及深偽技術，將她們等網紅、藝人的臉部影像合成於日系AV女優，製作擬真性極高的猥褻影片，上傳至小玉的雲端空間，並從民國109年7月起，以「台灣網紅挖面」推特帳號，提供換臉影片的宣傳短片。

被害人指控，小玉等人並以Telegram的通訊軟體群組，招攬公眾以購買或付費加入會員方式，提供線上瀏覽這些換臉影片，她們遭小玉等人換臉上傳的影片片數共計36片。

被害人主張，其為有大量粉絲、具影響力的網紅，這些換臉影片已在網路流傳，導致其易遭人誤認拍攝性隱私影片，明顯侵害名譽權等，提告請求小玉等人應連帶賠償各500萬元，共3000萬元的精神慰撫金。

台灣高等法院審理後認定，加入的付費觀覽者應該不會誤認換臉影片的演員為原告本人，但是網路影片極易複製、廣佈而難以查證來源，導致社會大眾易於瀏覽這些擬真性極高的換臉影片後，誤信原告為猥褻影片的演出者，而降低原告的社會評價。

高院認為，6人主張其名譽權受侵害，可請求慰撫金，經審酌6人主張其等為具影響力的網紅部分，6人未提出相關證明。

高院參酌6人均為直播主或YOUTUBER，及小玉等人總上傳的原告換臉影片數量，認為6人的名譽權受侵害的情節不同，判決小玉等人應賠償6人分別為20萬元至50萬元不等的精神慰撫金。可上訴。

小玉 影片 網紅

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