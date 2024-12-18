6女不滿「小玉」換臉製A片共求償3千萬 難證「有多紅」總獲賠185萬

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成高雄市議員黃捷、前立委高嘉瑜與藝人雞排妹等名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，最高法院依違反個人資料保護法等119罪，判處朱應執行5年徒刑，另有1年8月得易科罰金之刑定讞，朱5月29日入監服刑。民事部分，台灣高等法院今判朱玉宸與助理莊炘睿連帶賠償6名網紅185萬元。

朱玉宸的助理莊炘睿同為被告，遭處4年6月得易科罰金之刑確定。朱在服刑前表示，想對被害人說「對不起」並尋求和解，希望大家以他為戒，「歹路不通行」。

朱玉宸、莊炘睿於2020年至2021年間，利用Deepfake技術，移花接木合成119名公眾人物的臉到日系AV女優色情猥褻影片，另建立「台灣網紅挖面」的推特頁面，供人購買、註冊會員瀏覽影片，共賺取1338萬餘元不法所得。

一審認為朱玉宸破壞善良風俗，嚴重影響被害人身心名譽，但考量兩人始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，依違反個資法等判刑5年6月。

檢方認為量刑過輕上訴，5名被害人強調，朱造成傷害是一輩子，毫無任何賠償，請求法院從重量刑；二審改依違反個資法等83罪判應執行5年徒刑；另有36罪判應執行1年8月徒刑，得易科罰金。

民事部分有6名被害人求償，主張朱玉宸有大量粉絲，具影響力，換臉影片流傳於網路，致易遭人誤認她們拍攝性隱私影片，侵害她們的名譽權，要求朱玉宸、莊炘睿連帶賠償6人各500萬精神慰撫金。

高院民事庭認為，朱玉宸、莊炘睿招募會員、宣傳換臉影片的推特帳號名為「台灣網紅挖面」，加入的付費觀覽者雖然不致誤認換臉影片的演員就是「原告」，但網路影片極易複製、難以查證來源，社會大眾易於瀏覽擬真性極高的換臉影片，而誤信原告為影片演出者，主張名譽權受侵害有據。