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供名車、豪宅...女模卻逐漸疏遠 「波霸奶茶杯大亨」求償1.1億元敗訴
有「波霸奶茶杯大亨」之稱的旅美台商施宗明，被爆料去年邀28歲陳姓女模合作後相戀，施陸續付出上億元在陳女身上，陳女卻逐漸疏遠，施向陳女、陳女胞兄求償1.1億元，台北地院審理，今判施敗訴。可上訴。
54歲的施宗明創立樂立杯（Lollicup）及Karat，賣珍珠奶茶另跨足餐飲容器業，在同業界小負盛名。
施宗明找上陳女合作為商品代言，後來兩人進一步交往，施表示，他陸續付出上億元供陳女買名車、住豪宅，陳女卻以生理期或拒絕當「小三」為由要求分手等。
施宗明認為，陳女沒有將拿到的錢用來買房子，2023年11月3日透過律師到台北市警察局刑事警察大隊提告詐欺，後來提出與陳女交往時付錢的證據，並加告陳女胞兄，請求對方兄妹連帶賠償，由法官審理。
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