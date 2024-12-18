快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

聽新聞
0:00 / 0:00

供名車、豪宅...女模卻逐漸疏遠 「波霸奶茶杯大亨」求償1.1億元敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「波霸奶茶杯大亨」之稱的旅美台商施宗明，被爆料去年邀28歲陳姓女模合作後相戀，施陸續付出上億元在陳女身上，陳女卻逐漸疏遠，施向陳女、陳女胞兄求償1.1億元，台北地院審理，今判施敗訴。可上訴。

54歲的施宗明創立樂立杯（Lollicup）及Karat，賣珍珠奶茶另跨足餐飲容器業，在同業界小負盛名。

施宗明找上陳女合作為商品代言，後來兩人進一步交往，施表示，他陸續付出上億元供陳女買名車、住豪宅，陳女卻以生理期或拒絕當「小三」為由要求分手等。

施宗明認為，陳女沒有將拿到的錢用來買房子，2023年11月3日透過律師到台北市警察局刑事警察大隊提告詐欺，後來提出與陳女交往時付錢的證據，並加告陳女胞兄，請求對方兄妹連帶賠償，由法官審理。

陳姓女模（圖）被施宗明求償1.1億元。圖／聯合報系資料照片
陳姓女模（圖）被施宗明求償1.1億元。圖／聯合報系資料照片

珍珠奶茶 生理期 警察

延伸閱讀

美乳女神席德妮史威尼「一彎腰險走光」！千萬美金豪宅度假穿比基尼辣翻

高雄豪宅住戶兩年狂貼1682張傳單又塗鴉 惹怒管委會

理性中見真章！「中路第一豪邸」成交價合理高CP值，吸引層峰客群把握黃金時機

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

相關新聞

6女不滿「小玉」換臉製A片共求償3千萬 難證「有多紅」總獲賠185萬

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成高雄市議員黃捷、前立委高嘉瑜與藝人雞排妹等名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，最...

國小球隊性騷層出不窮 專家：大人必須建立安全申訴管道

台中市一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件近日被爆出，而桃園市某國小籃球隊3個月前也有家長出面投訴老師性騷，且10多年來陸續...

供名車、豪宅...女模卻逐漸疏遠 「波霸奶茶杯大亨」求償1.1億元敗訴

有「波霸奶茶杯大亨」之稱的旅美台商施宗明，被爆料去年邀28歲陳姓女模合作後相戀，施陸續付出上億元在陳女身上，陳女卻逐漸疏...

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101...

夜店大亨夏天倫爆料「貴婦版大S」偷小孩紅包錢 誹謗遭起訴

有「貴婦版大S」封號的名媛黃廉盈，今年遭「夜店大亨」前夫夏天倫爆料拿走女兒紅包錢等言語，黃女提告妨害名譽。台北地檢署今偵...

詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被騙，且遭對方威脅她拍裸照、要求視訊。法官檢視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。