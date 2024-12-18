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賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101董事長賈永婕舅媽。媒體報導，曾、劉2人昨天開庭時當庭認罪，但因案情龐雜，法官昨並未傳喚楊女，據悉楊女至今也未認罪。

前年檢方起訴，曾淮安、劉秋香母子涉嫌以員工擔任購屋人頭，持不實財力證明向楊女負責放款業務的銀行申辦房貸，由楊女護航放貸過關，前後共詐貸1億2910萬餘元。

偵查期間，擔任人頭的康喜軒員工便已全部認罪，獲檢察官建請法官從輕減刑或緩刑。據了解，昨天開庭時，曾、劉2人也當庭認罪。但全被告人數眾多，法官採分批開庭，昨天並未傳喚楊女。

前年楊女因詐貸案遭起訴時，賈永婕便曾在臉書上發文，表示弟弟曾控告舅舅羅宗仁、舅媽楊悅如騙走自己失智的母親2700萬元，但獲檢方不起訴，沒想到自己家碰上的是職業級金融詐欺慣犯，原來還是有天理和公平正義的。

台北101董事長賈永婕任職銀行襄理的舅媽楊悅如，涉嫌護航人頭詐貸1.2億元，全案正由新北地院審理中。本報資料照片
台北101董事長賈永婕任職銀行襄理的舅媽楊悅如，涉嫌護航人頭詐貸1.2億元，全案正由新北地院審理中。本報資料照片

失智 詐貸

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