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夜店大亨夏天倫爆料「貴婦版大S」偷小孩紅包錢 誹謗遭起訴
有「貴婦版大S」封號的名媛黃廉盈，今年遭「夜店大亨」前夫夏天倫爆料拿走女兒紅包錢等言語，黃女提告妨害名譽。台北地檢署今偵結，夏天倫所言為私德與公共利益無關，認定涉犯誹謗等罪嫌依法起訴。
夏天倫為美商SUPPER Club以及the LOOP集團創辦人，父親為台北市東區酒店大亨夏承榮，曾縱橫北市酒店逾30年，夏天倫與胞弟夏天浩在北市經營多家夜店，從早期的Luxy，到現在的OMNI、KOR、CÉ LA VI TAIPEI，為台灣的夜店王。
黃廉盈提告指出，她與夏天倫已在2021年5月3日協議離婚，夏天倫為了向她索討款項，涉嫌在社群平台po文貶損他的人格及社會評價，且僅涉私德與公共利益無關，提告夏天倫妨害名譽。
黃廉盈證稱，離婚後夏同意讓她進屋搬家，保險箱內是她和夏共用，有3個紅包袋，過年時婆婆會將她和她小孩的紅包一起給他，紅包無法區分是他的還是小孩的，這些錢放在保險箱作為「家用」，夏一直以來家用沒有給現金，離婚時夏答應要給她1年房租，1個月新台幣8萬元，搬家時她有拿走保險箱內現金60萬元，共識就是從保險箱拿。
夏天倫多次要求黃廉盈將紅包錢還給女兒，女兒也傳訊息給黃廉盈希望返還紅包。檢方認為，夏天倫發文稱「預備好的30天Threads馬拉松」等句，無從確悉夏天倫發表文字，難認為恐嚇危害他人安全罪嫌的惡害通知。
檢方調查，夏天倫今年8月間在社群發佈內容意旨，黃廉盈恣意拿走女兒的紅包錢、製造假象、奉承其他提供金錢的男子、長期不返家及接收若干整形手術，不論指述是否與事實相符，僅涉及私德均與公益無關，認定夏天倫涉公然侮辱、誹謗罪，從重一誹謗罪起訴。
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